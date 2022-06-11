Bursa Ağır Vasıta’nın DAF Yetkili Satış ve Servis Merkezi, Bursa Gemlik’te açıldı

16 yıldır DAF bayiliğini başarıyla gerçekleştiren Bursa Ağır Vasıta, maksimum müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, taşımacılık sektörünün kalbi olan Bursa Gemlik’te hizmet veriyor. DAF markasının satış, servis, yedek parça ve 2. el hizmetleri veren Bursa Ağır Vasıta, toplamda 11.200 metrekare alanda hizmet vermektedir.

Tesisin 11 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilen ve 500 kişinin katılım sağladığı açılış töreni; Bursa Ağır Vasıta Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Koçaslan, Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Yakup Koçaslan, Koçaslanlar Holding İcra Kurulu Başkanı Yakup Sağlık, DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark ve üst yönetimi ,Bursa Ağır Vasıta Genel Müdürü Ahmet Uğur ile şirket yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlendi. Açılış konuşmaları ile başlayan tören canlı klasik müzik dinletisi ve kurdele kesme töreni ile devam etti. Yemek ve ardından canlı müzik performansı ile keyifli anlar yaşayan davetlilere Gemlik’in sembolü olan “Zeytin” fidanı hediye edildi.

Konuşmasında Bursa Ağır Vasıta ile DAF grubunun yıllardır süregelen dostane ticari ilişkilerine değinen Koçaslanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “DAF ile 2006 yılında başlayan birlikteliğimizin 16. Yılının heyecan ve gururunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Bursa Gemlik’te bulunan tesisimiz 4.200 metrekare kapalı, 7000 m2 açık alanı ile aynı anda 30 araca hizmet verebilme kapasitesindedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin tam ortasında bulunan, Gemlik Serbest Bölge’ye, Gemlik Limanı’na ve önemli yol güzergahlarına çok yakın konumda olan tesisimizin iç dizaynı; yedek parça bölümünden, ofislerinden, atölye bölümlerine kadar, tamamen DAF kurumsal kimlik kuralları baz alınarak, özenle yapılmıştır. Aynı anda 42 araca hizmet verebilecek kapasitede olan tesisimizde satış, araç kabul, arıza teşhis, mekanik, elektrik ve kaporta bölümleri ile hizmet tesisimizde alanında uzman 40 personelimiz çalışmaktadır ve bu sayısı kısa süre içerisinde 60’a çıkacaktır. Kalitesi, ürün çeşitliliği, ülkemizdeki yatırımları, satış ve satış sonrası hizmetlerindeki başarısı, ikinci el organizasyonları ile ticari araç segmentinin en önemli oyuncularından olan DAF ile birlikte başladığımız bu ticaret yolculuğumuzun, uzun yıllar devam edeceğine olan inancım tamdır. DAF Gemlik tesisimizin ülkemiz müşterilerine hayırlı olmasını diliyorum.’’ dedi.

Bursa Ağır Vasıta’nın açılışı gerçekleştirilen yeni tesisinin DAF Türkiye’nin önemli mihenk taşlarından biri olduğuna vurgu yapan DAF Türkiye Genel Müdürü Gregor Van Der Mark, Bursa Ağır Vasıta ailesi ile 16 yıl önce başlayan iş birliklerinde yeni tesisin açılışı da dahil olmak üzere tüm hedeflerin bugüne kadar başarıyla yerine getirildiğinin altını çizdi. Gregor Van Der Mark, konuşmasına şöyle devam etti; “Türkiye, Avrupa dışındaki en hızlı büyüyen ticari araç pazarlarından biri durumunda. DAF Türkiye olarak önceliğimiz DAF ulusal bayi ağını yeniden yapılandırmak, genişletmek ve Türkiye’deki mevcut müşterilerimiz için birinci sınıf hizmeti garantilemektir. Bursa Ağır Vasıta, 16 yıldır süren ilişkimizde bu hedefimizde bizlere büyük bir katkıda bulunmuştur. Tüm bu katkılar sayesinde Bursa Ağır Vasıta, bizler için çok değerli bir iş ortağı konumundadır. Müşteri memnuniyeti alanında Türkiye’de DAF, tüm dünyadaki en yüksek müşteri memnuniyeti oranlarına sahip markalardan biri konumundadır. Bu yeni tesisimiz ile de bu başarıyı sürdüreceğimize, hatta çok daha üst noktalara taşıyacağımıza olan inancım tam. Bu vesileyle, tesisi camiamıza katan ve yarınlara daha güvenli bakmamızı sağlayan değerli Bursa Ağır Vasıta ailesine teşekkür ediyor, bol kazançlar diliyorum.”