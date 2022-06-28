BugBounter, alışverişin arttığı tatil döneminde lojistik firmalarını siber saldırılara karşı uyarıyor

Şirketlerin güvenlik açıklarını denetleme, bulma ve doğrulama ihtiyacını bünyesindeki 2000 siber güvenlik uzmanıyla esnek, çevik ve güvenilir bir şekilde karşılayan BugBounter (www.bugbounter.com), günümüz dünyasının en önemli sektörlerinden birisi olan lojistik dünyasının faaliyetlerini büyük ölçüde aksatabilecek siber tehlikelere karşı uyarıyor.



Taze gıdalardan zamanında teslim edilmesi gereken kargolara, hammaddelerden iş makinalarına kadar pek çok şeyi taşıyan ve taşıdığı ürünlerle dünya ekonomisinin işlemeye devam edebilmesini sağlayan lojistik sektörü, oynadığı kilit rolden ötürü hayati öneme sahip diğer sektörler gibi siber saldırıların hedefi. Lojistik sektörünün faaliyetlerinde pay sahibi olan havalimanları, limanlar ve demir yolları da aynı tehlikeyle karşı karşıya çünkü sektörün son zamanlarda teknolojiye bağımlılığın artması, siber saldırganlara aradığı fırsat alanını sağlıyor.



Lojistik sektörü pek çok firmanın da kritik tedarikçisi konumunda olması sebebiyle ortaya çıkan bir siber güvenlik zafiyeti, sadece kendisini değil, hizmet verdiği yüzlerce şirketi de doğrudan veya dolaylı olarak etkiliyor. Bu durumda lojistik sektöründeki şirketler, verilerinin güvenliğini sağlamak açısından paydaşlarına karşı da önemli bir sorumluluk üstleniyor.



Yakın geçmişe bakıldığında büyük ölçekli saldırıların hedefine ulaştığı durumların olduğu görülüyor. 2017'de bir belgenin içine gizlenen kötü niyetli yazılımın 300 milyar pound değerinde hasara yol açtığı paylaşılırken, özellikle son 5 yılda lojistik sektörüne odaklı siber tehditlerin de geliştiği aktarılıyor1. Bununla birlikte siber saldırılardan en çok deniz yolu taşımacılığı etkileniyor. Öyle ki, 2020 yılından bu yana deniz yolu taşımacılığına yapılan siber saldırıların yüzde 400 arttığı belirtiliyor2.



BugBounter Kurucu Ortağı ve CSO'su Murat Lostar, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Lojistik sektörü, evimize gelen kargolardan arazide kullanılacak önemli araçlara kadar neredeyse her şeyin gerektiği yere ulaşmasını sağlıyor. Hizmet verdikleri taşıma ağı her geçen gün genişlerken siber saldırıların yaratabileceği finansal zarar da buna paralel olarak yükseliyor. Korkulan senaryoların gerçekleşmemesi için lojistik sektöründe faaliyet gösteren tüm paydaşların siber sistemlerini mutlaka denetletmesi gerekiyor. Benzer şekilde lojistik hizmeti alan şirketlerin de bu konuda hassas olup, güvenlik denetimleri konusunda tedarikçisinden daha talepkâr olması gerekiyor. Bu noktada BugBounter olarak devreye giriyoruz platformumuzdaki 2000 uzmanı sistemlerini denetletmek isteyen şirketlerle bir araya getiriyoruz. Oluşturduğumuz ödül avcılığı programlarımızla şirketler sistemlerindeki kritik ve riskli alanları bağımsız siber güvenlik uzmanlarına 7/24 denetletebiliyor. Programa katılan siber güvenlik uzmanları hızla buldukları zafiyetleri BugBounter'a raporluyor. Devamında ise BugBounter bünyesindeki yetkili ekipler bu raporların doğrulama sürecini kısa sürede tamamlayarak onayladıkları zafiyetleri şirketin ilgili departmanına iletiliyor. Türkiye'de öncülüğünü üstlendiğimiz bu yöntemle şirketler sadece geçerli açıklar için baştan kendi belirlediği ücreti ödüyor. Bu sayede bir açık bulunsa da bulunmasa da herkes kazançlı oluyor.”