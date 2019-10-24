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BTC Turk Yeni Malatyaspor’un yeni sponsoru: ISD Logistics

BTC Turk Yeni Malatyaspor, ISD Logistics ile 2019-2020 sezonunun lojistik sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Adil Gevrek uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe başladığımıza inanıyoruz derken, ISD Logistics’in CEO’su Korkut Koray Yalça, Sarı-Siyahlı kulüple birlikte bu yıl da Avrupa’ya gideceklerine inandığını söyledi.

BTC Turk Yeni Malatyaspor’un yeni sponsoru: ISD Logistics

BTC Turk Yeni Malatyaspor, ISD Logistics ile 2019-2020 sezonunun lojistik sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardı. Kulüp başkanı Adil Gevrek uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe başladığımıza inanıyoruz derken, ISD Logistics’in CEO’su Korkut Koray Yalça, Sarı-Siyahlı kulüple birlikte bu yıl da Avrupa’ya gideceklerine inandığını söyledi.

24 Ekim 2019 Perşembe 16:47
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BTC Turk Yeni Malatyaspor’un yeni sponsoru: ISD Logistics

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 5. sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupalarına katılma şansı kazanan BTC Turk Yeni Malatyaspor’un kurumsal destekçileri de her geçen dönem artıyor. Avrupa-Türkiye hattında lojistik operasyonlar gerçekleştiren ISD Logistics, kulübün 2019-2020 sezonunda lojistik sponsoru oldu.

BTC Turk Yeni Malatyaspor'un son 5 yıldaki gelişimini yakından izlediklerini belirten ISD Logistics CEO'su Korkut Koray Yalça, kulübün geçen yılki başarının da üstünde bir sezon geçirmesi için destek olduklarını belirtti. Kulübün başarısı adına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Yalça, kulübün elde ettiği konumdan dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Yalça, "ISD Logistics olarak, Türkiye ile Avrupa arasında taşımalar gerçekleştiriyor, sunduğumuz hizmetlerle başta ihracatçılarımız olmak üzere ticaret yapan her şirketin en büyük destekçisi oluyoruz. Lojistik sponsoru olduğumuz BTC Turk Yeni Malatyaspor ile bu sezon Avrupa’ya birlikte gideceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Sponsorlukla ilgili değerlendirmelerde bulunan BTC Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ise ISD Logistics’e katkılarından dolayı teşekkür etti. Kulübü hem mali hem de sportif açıdan daha ileriye taşımak istediklerini belirten Gevrek, “Uzun yıllar sürecek bir birlikteliğe başladığımıza inanıyoruz.” dedi.

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