Brisa, hizmetlerini IBM App Connect’le hızlandırdı

IBM (NYSE: IBM) ile Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation iştiraki olan Brisa, yeni bir iş birliğini duyurdu. Brisa, birden çok alanda ortaya çıkan sorunları hızlı bir şekilde çözmek ve yeni hizmetlerini pazara daha hızlı bir şekilde sunmak amacıyla IBM ile entegrasyon altyapısını kolaylaştıran bir iş birliği başlattı.

Brisa’nın uygulamaları arasındaki entegrasyon sistemleri farklı bilgi teknolojileri ekipleri tarafından yazılıyor ve yine farklı sunucularda tutuluyordu. Şirket, yüksek işlem hacmine sahip karmaşık entegrasyonları tek bir mimaride (ESB) yönetmek amacı ile loglama altyapısına sahip daha gelişmiş bir çözüme ihtiyaç duyuyordu.

Brisa, IBM’in çözüm ortağı 32Bit ile iş birliği yaparak IBM APP Connect'i operasyonlarına uyguladı. IBM App Connect kullanarak tek bir ESB platformu içinde entegrasyonların tüm haritasını keşfedebilen Brisa; artık ayrıntılı raporlar alabiliyor, hatalara karşı anında eyleme geçebiliyor ve geliştirme çalışmalarını önemli ölçüde azaltabiliyor. Ocak 2020’den bu yana 500’e yakın web servisi geliştiren Şirket, web servis oluşturma süresini yüzde 60 azalttı ve yüzde 1.40 gibi düşük bir hata oranıyla projelerini izlemeye başladı.

Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü İlker Şahin

IBM App Connect’i sistemlerine entegre ederek hedeflerine ulaştıklarının altını çizen Brisa Bilgi Teknolojileri Direktörü İlker Şahin şunları dile getirdi: “Brisa olarak, ‘cesaretle yol alırız’ mottomuzla paydaşlarımıza sunduğumuz değeri arttırmak, sunduğumuz değerle iş ortağı tercihlerinde ilk sırada olmak için çalışıyoruz. Günümüzde hız çok önemli. Paydaşlarımızın da ürün ve hizmetlerimizde en kritik buldukları konu hızlı erişim. Tüm paydaşlarımıza ileri teknolojiyi, en yüksek hızda ve en kolay erişimle sunma yükümlülüğümüz bulunuyor. Bu konu, dijital dönüşüm sürecimizde ve şirketimizin akıllı kültür stratejisi içinde en üst seviyede yönetimimiz tarafından takip ediliyor. Önümüzdeki dönemin getireceği ihtiyaçları da şimdiden öngörerek sistemlerimizde teknoloji yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Sistemlerimize entegre ettiğimiz IBM App Connect sayesinde, kuruluş genelindeki uygulama entegrasyonlarımıza ilişkin sınırlı görünürlük sorunumuzu çözebildik ve anında alarm mekanizmaları oluşturduk. Bu sayede web servis oluşturma sürelerinde ciddi kazanımlar elde ettik."

IBM Türkiye Veri, Yapay Zeka ve Otomasyon Ülke Lideri Arzu Sözen

Entegrasyon süreçlerini merkezileştirmenin Brisa'nın operasyonlarını güçlendirdiği yorumunu yapan IBM Türkiye Veri, Yapay Zeka ve Otomasyon Ülke Lideri Arzu Sözen, sözlerine şöyle devam etti: "IBM App Connect ile Brisa, ilgili departmanlardaki iş yükünü önemli ölçüde azaltarak kuruluş genelindeki çalışan memnuniyetini artırdı. Entegrasyon servislerinin şimdiye kadar olduğundan daha hızlı oluşturulması ve sorunların ortaya çıkmadan önce engellenmesi konusunda IBM App Connect önemli bir rol oynuyor”

Tüm ortamlar genelinde var olan sistem ve teknolojilerdeki uygulama ve verileri anında bağlayan IBM App Connect; kurumsal hizmet veriyolu (ESB) ve entegrasyon nesnelerinin çevik entegrasyon mimarisi (AIA) mikro hizmetlerinin devreye alınmasını sunuyor. IBM App Connect bu sayede işletmelerin çok sayıda esnek entegrasyon kalıbını devreye almasına da olanak sağlıyor.