Borusan Mannesmann’dan Romanya’ya 15 Milyon Euro’luk Yeni Tesis Yatırımı

Türkiye çelik boru pazarının lideri Borusan Mannesmann, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme hedefi doğrultusunda Romanya’da yaklaşık 15 milyon euro’luk yatırım ile yeni tesis kurmaya hazırlanıyor. Borusan Tube Products SA adını taşıyacak ve 2023’ün Mart ayında inşaat çalışmaları başlayacak tesiste amortisörde kullanılan silindir borusu, rezerve borusu ve özel kullanım alanı olan monotüplerin kesme ve işleme çalışmaları gerçekleştirilecek.

4.800 m2 üretim ve stoklama alanları bulunacak tesis ile 2026 yılında 10 bin tonun üzerinde kısa kesilmiş amortisör borusunu müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen Borusan Mannesmann, aynı zamanda bu yatırımıyla bölgede istihdam yaratmayı amaçlıyor. Tesis tamamlanmasıyla birlikte ilk aşamada 50’den fazla kişiye istihdam olanağı sunacak.

“Doğu Avrupa ana pazarımız olacak”

Kısa kesme, fırçalama, hat üstü yıkama gibi teknolojileri kullanarak üretim yapacak yeni tesis ile Borusan Mannesmann, otomotiv tedarik zincirinde amortisör üreticilerine hizmet verecek.

Romanya yatırımı ile ilgili değerlendirmede bulunan Borusan Mannesmann Genel Müdürü Zafer Atabey, “Doğu Avrupa’daki konumumuzu güçlendirmek için önemli bir adım attık. Başta Romanya ve Polonya olmak üzere mevcut müşterilerimizle birlikte Slovakya ve Çekya’da da potansiyel projelerimiz olacak. Bu yatırımlarla Doğu Avrupa’nın ana pazarımız olması yolunda önemli bir adım atıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşaat çalışmaları başlayacak tesisimizle birlikte hedefimiz 2023 yıl sonu ile birlikte üretime başlamak ve nihai ürünleri müşterilerimize ulaştırmak olacak” dedi.

Romanya Maliye Bakanlığı’ndan 5.8 milyon euro’luk teşvik

Tesis yatırımı için 2022 sene başında Romanya’nın Ploieşti şehrinde 805 bin euro değerinde arazi satın alımında bulunan Borusan Mannesmann, yatırım kapsamında Romanya Maliye Bakanlığı’ndan 5.8 milyon euro’luk teşvik onayını da alarak tesis yatırımını hızlandırmıştı.