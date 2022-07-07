Borusan Lojistik’ten Üst Düzey Atama

Türkiye’de lojistik sektörünün dijital dönüşümünü üstlenen Borusan Lojistik, Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna Esen Öz Tekayak’ı getirdi.

Borusan Lojistik içerisinde farklı roller üstlenen Öz Tekayak, yeni pozisyonunda yurtdışı karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyolu taşımacılık hizmetlerinden sorumlu olacak.

9 Eylül Üniversitesi’nden mezun olan Esen Öz Tekayak, Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı.

1998 yılında sektöre girip, 2000 yılında Borusan Lojistik’te Uzman olarak başladığı kariyerinde farklı görevleri icra eden Öz Tekayak, Borusan Lojistik’te 2020 yılından beri havayolu ve denizyolu taşımacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürüyordu. Daha önce Borusan Lojistik bünyesinde uluslararası hizmet birimlerinden, operasyon ve satış alanlarında farklı görevler üstlenen Öz Tekayak 2022 Temmuz ayı tarihi itibariyle, Uluslararası Taşımacılık Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atandı.