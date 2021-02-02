Borusan Lojistik ve Borusan Limanı’na Üst Düzey Atama

Türkiye’de lojistik sektörünün dijital dönüşümünü üstlenen Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine 1 Şubat itibarıyla Serdar Erçal atandı. Ülkemizin entegre hizmet sağlayan önemli limanlarından Borusan Limanı’nın Genel Müdürlüğü görevini ise Hamdi Erçelik devraldı.

Borusan Lojistik bünyesinde 2003 yılından bu yana görev alan Serdar Erçal, kariyeri boyunca Borusan Grubu içinde farklı birimlerde yöneticilik rolleri üstlendikten sonra, 2018’de Borusan Limanı Genel Müdürlüğü görevine atandı. Erçal, 17 yıl boyunca Borusan Lojistik ve Borusan Liman şirketlerinin büyüme ve yeni yatırım süreçlerine önemli katkılarda bulundu.

Borusan Grubu’nda 25 yıldır farklı pozisyonlarda görev alan Hamdi Erçelik, eTA şirketinin Genel Müdürü olarak lojistiğin dijital dönüşümünde önemli bir rol üstlendi. 2019 yılından bu yana Borusan Lojistik Endüstri ve Gıda İçecek Sektörü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Erçelik, yenilikçi bakış açısı ile üstlendiği pozisyonlarda başarılara imza attı.

Uzun yıllardır, etkin iş yapış şekilleri ve liderlik vasıflarıyla Borusan’a değer katan Serdar Erçal ve Hamdi Erçelik’in atamalarıyla ilgili konuşan Borusan Holding CEO’su Erkan Kafadar; “Borusan Grubu olarak, önceliğimiz yetenekli çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapmak. Borusan olarak, her seviyeye yapacağımız atamalarda öncelikle iç adaylarımızı değerlendiriyor, şirket içi ve grup şirketleri arası terfi ve rotasyon imkanlarını en üst seviyede kullanıyoruz. Bugün, sektörlerini teknoloji ile dönüştüren Borusan Lojistik ve Borusan Limanı şirketlerimizde yapmış olduğumuz bu önemli bayrak devirleriyle birlikte yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. Uzun yıllardır beraber çalıştığımız ve Borusan Grubu’na çok önemli katkılar sağlamış olan çalışma arkadaşlarımız Serdar Erçal ve Hamdi Erçelik’e yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Serdar Erçal

Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar Erçal, Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. 2003 yılında Borusan Lojistik’te Proje Satış Müdürü olarak başladığı kariyerinde farklı görevleri icra ettikten sonra, Borusan Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi ve Stratejik Müşteriler Genel

Müdür Yardımcısı olarak rol aldı. 1 Ekim 2018 tarihinden bugüne ise Borusan Limanı Genel Müdürü görevini üstlendi. Erçal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hamdi Erçelik

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra kariyerine Borusan Grup’ta başlayan Hamdi Erçelik, 1996 yılından itibaren Birlik Galvaniz, Kerim Çelik ve Borçelik şirketlerinde farklı pozisyonlarda görev aldı. 2014 yılında eTA şirketinin Genel Müdürü olarak atanan Erçelik, 2019’dan bu yana ise Borusan Lojistik Endüstri ve Gıda İçecek Sektörü Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Erçelik, evli ve 2 çocuk babasıdır.