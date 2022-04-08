Borusan Lojistik Hackathon Başlıyor

Lojistikte dijital çözümleriyle fark yaratma sırası artık gençlerde!

Yarışmanın amacı, lojistik sektörünü dijitalleştirecek yeni fikirler üretilerek bir prototip kodlanması. Online ortamda gerçekleşmesi planlanan yarışmaya katılan takımlara veri analitiği, büyük veri veya makine öğrenmesi ile ilgili bir problem verilecek ve sınırlı bir süre içinde çözüm üretmeleri beklenecek.

Borusan Grubu’nda çalışmayan ve lojistik sektörüyle ilgilenen herkes, web sitesindeki başvuru formunu doldurarak takımı ile Hackathon’a katılabilecek. Ön elemeden geçen finalist takımlara bir vaka çalışması verilecek ve 1,5 gün içinde bu vakaya çözüm bulmaları istenecek. Uzman kişilerden oluşan bir ekip tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda finale kalan takımlar belirlenecek.

Finale kalan takımların jüri önünde online sunum yapacakları Hackathon’da değerlendirmeler, “sunum” ve “teknik performans” olmak üzere iki kriter üzerinden yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu Hackathon için başvuruların en geç 20 Nisan tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Jüri Detayları

Yarışmanın jürisi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Can: Teknoloji Yazarı ve TV Program Yapımcısı Başak Tulga Önen: Mentoro Platform, Kurucu Direktörü & Angel Effect, Yönetim Kurulu Üyesi Cavit Yantaç: Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Deniz EMRE: Borusan Holding Strateji & İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dorman: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Melek Yatırımcı Oğuzhan Aygören: Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Bright Girişimcilik Merkezi Müdürü Reha Argaç: Borusan Lojistik Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Semih İncedayı: Doğuş Teknoloji Genel Müdürü Serdar Erçal: Borusan Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü

Ödül Detayları

Yarışmada; birinciliği kazanan takıma 25.000 TL para ödülü ve one2one 6 Seans Borusan Lojistik yönetim ekibi tarafından mentorluk verilecek.

İkinci takıma 20.000 TL para ödülü ve işe alım profesyonelleri ile ihtiyaca yönelik danışmanlık görüşmeleri sağlanacak.

Üçüncü takıma da 10.000 TL para ödülü ve işe alım profesyonelleri ile ihtiyaca yönelik danışmanlık görüşmeleri sağlanacak.

Finale kalan tüm takımlar ile “Microsoft ve Borusan Lojistik üst yöneticileri ile Teknoloji Sohbetleri” gerçekleştirilirken, ayrıca sıralamada ilk 3’e giren takımlara, Microsoft Technology Center Turu (Virtual) hediye edilecektir.