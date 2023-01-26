Borusan Lojistik 4. Kez Yılın En İtibarlı Lojistik Şirketi Seçildi!

Borusan Grup şirketlerinden Borusan Lojistik, Marketing Türkiye ve AKADEMETRE iş birliğiyle düzenlenen ve pazarlama sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde, lojistik kategorisinde Yılın İtibarlısı seçildi. 2022 yılı içinde itibarını en çok artıran markaların halk oylamasıyla belirlendiği ve bu başarıya ortak olan paydaşların da ödüllendirildiği gecede Borusan Lojistik ödülünü çalıştığı PR, reklam, medya planlama ve dijital ajanslarıyla birlikte aldı.

“Sektörün yeşil oyuncusu olmaya kararlıyız”

19 Ocak Perşembe tarihinde düzenlenen ödül gecesinde konuşan Borusan Lojistik Genel Müdürü Serdar Erçal, “Borusan Lojistik olarak ticari faaliyetlerimiz kadar, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarımızı da çok önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızı Borusan Holding ile birlikte iklim, insan ve inovasyon başlıkları altında yönetiyoruz. Sektörümüzdeki ciddi miktarlardaki karbondioksit salınımı nedeniyle iklim tarafında önümüzde uzun bir yol var. Ancak biz bu sektörün yeşil oyuncusu olmaya kararlıyız. Bugüne kadar yaptığımız taşımalar için her 10 taşımaya karşılık bir ağaç diktik. Günümüzde 600 binden fazla olmak üzere kendimize ait ağacımızın olduğu ormanlarımız var” dedi. İnovasyon tarafında ise sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da önde gelen dijital lojistik platformlarından biri olduklarını belirten Erçal, şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalarına da değinerek “İnsan boyutunda Borusan Holding ile birlikte Geleceğe İz Bırak çerçevesinde, sadece kadın-erkek eşitliği değil hayatın her alanında eşitliği ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bu organizasyonda 4. kez ödül alıyoruz ve çalışmalarımızın yansımasını görüyoruz. Gururluyuz, tüm paydaşlarımız ile ajanslarımıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Hem lojistik hem teknoloji şirketi

Borusan Lojistik güçlü finansal yapısı, etkin yönetimi ve kurumsal altyapısıyla kısa zamanda sektörün lider markalarından biri olarak konumlandı. Lojistik sektöründe en iyi müşteri deneyimini sunma hedefiyle faaliyetlerini yürüten şirket, aynı zamanda bir teknoloji şirketi olarak da paydaşları için özel çözümler sunan dijital platformlar geliştiriyor. Bu kapsamda uluslararası kara taşımacılığı hizmetleri arasına yeni eklediği B-Yol projesiyle e-ticaret lojistik hizmetlerini başlatan Borusan Lojistik, Türk ihracatçısının ürünlerini Almanya ve İngiltere’ye taşıyor. Şirketin mobil uygulaması eTA Platformu, yurt içinde yükünü taşıtmak isteyen firmalara en uygun aracı 45 dakika içinde buluyor, Yük taşıyan tır ve kamyon sahipleri de garajlara gitmeye gerek duymadan, eTA Mobil uygulama sayesinde aracına uygun tüm nakliye işlerini anında görebiliyor. Borusan Lojistik’in yeni teslimat modeli Bukoli ise, 47 ilde 4800 teslimat noktasıyla öne çıkıyor. Bu doğrultuda müşteriler, online alışverişlerinde siparişlerini teslim almak için esnaflardan oluşan Bukoli noktalarını seçebiliyorlar.