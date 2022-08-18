Borusan Limanı’ndan Kız Öğrencilere Destek

Borusan Limanı, Borusan Holding'in öncülüğünde yürütülen "Borusan Eşittir" hareketine sağladığı katkılarla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarına devam ediyor. Borusan’ın sürdürülebilirlik başlıkları olan iklim, insan ve inovasyon odak alanlarından insan başlığı altında sürdürülen toplumsal cinsiyet eşitliği merkezli çalışmalarla iş hayatındaki tüm karar alma ve uygulama süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetme, eşitsizlik durumlarını ortadan kaldırmaya yönelik kapsayıcı politikalar benimseme ve bu yönde adım atma konusunda taahhütte bulunuluyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda sağlamayı kurumsal bir sorumluluk olarak gören Borusan Limanı, bu amaçla yaptığı çalışmalar sonucunda Gemlik Bölgesi'ndeki diğer limanlara kıyasla saha operasyonlarında en çok kadın çalışan oranına sahip liman konumunda yer alıyor.

Borusan Limanı, toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları kapsamında kadın istihdamını artırmaya yönelik bir projeye imza attı. Proje ile kadınların sektöre katılması ve istihdamının artırılması amacıyla Gemlik Atatepe MTAL ile bir protokol imzalandı. Protokol kapsamında on birinci sınıflara koçluk ve on ikinci sınıflara staj imkânı sağlayan Borusan Limanı ayrıca okulun lojistik laboratuvarına da malzeme ve materyal desteği sağlıyor.

Mezun olan kız öğrencileri de istihdam etmeyi planlayan Borusan Limanı, kadın saha çalışanı sayısının ortaöğretimden başlayarak limancılık sektörüne kadın yeteneklerinin kazandırılması yoluyla artırılmasını amaçlıyor. Bölgesindeki saha operasyonlarında en çok kadın istihdamını sağlamayı hedefleyen Borusan Limanı, erkek egemen bir sektörde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla projelerine devam edecek.