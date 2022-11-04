BORUSAN CAT’İN İŞ MODELİ HARVARD’A VAKA ÇALIŞMASI OLDU

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” şirket amacı ile Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya olmak üzere 6 ülkede operasyonlarını yürüten Borusan Cat, dünyanın en prestijli ve önemli işletme fakültelerinin başında gelen Harvard Business School’da geçen yılın ardından 2022 yılında da vaka çalışması olarak ele alındı. Döngüsel ekonomiye katkı sağlayan iş modeli, kurduğu Ar-Ge Merkezi ve teknolojiyi entegre ederek daha da verimli hale getirdiği Revizyon Merkezleri ile Borusan Cat, her sene bir önceki yılı aşan performans ortaya koyuyor.

Yapay zekayı kullandı, müşterisine değer kattı

Borusan Cat olarak, iş makineleri ve güç sistemlerinde henüz keşfedilmemiş potansiyelleri ortaya çıkarmak ve bu sayede müşterilerinin işlerine değer katmak hedefi ile 2017 yılından itibaren proaktif bir iş modeline odaklandıklarını belirten Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, şirketin Harvard’a konu olan dönüşüm hikayesi hakkında şunları söyledi:

“Borusan Cat olarak satış sonrası süreçlerde performansımızı artırırken, müşterilerimizin verimliliğini artıracak ve onlara her koşulda çözüm sağlayacak proaktif bir iş modelini benimsiyoruz. Ar-Ge Merkezimiz ve dijitalleşmeden sorumlu ekiplerimizle kendi teknolojilerimizi üretiyoruz. Türkiye, Kazakistan ve Uzak Doğu Rusya’daki 5 Revizyon Merkezimizle iş makinelerinde kullanım ömrünü tamamlamış motor, güç aktarma, hidrolik gibi ana bileşenleri yeniliyoruz. Kendi teknolojimiz olan ve iş

makinelerini nesnelerin interneti (IoT) ağına katarak arızaları gerçekleşmeden tespit etmeyi sağlayan Müneccim, yüzde 96 doğruluk oranı ile arızaları oluşmadan tespit edebiliyor.

Öte yandan Müşteri Değer Anlaşmaları (MDA) ile müşterilerimize ihtiyaçlarına göre şekillendirebilecekleri satış sonrası hizmetler sunuyoruz. Parts.Cat.Com (PCC) ile müşterilerimizin parça alışverişini online olarak yapmalarına olanak tanıyoruz. İş modelimizle birlikte toplam 6 ülkede ciromuz yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde. Sene sonunda bir önceki yıla göre büyüme beklediğimiz tüm bu hizmet ve çözümlerimiz ile iş makinelerinin ve iş sahalarının devamlılığını sağlamaya, müşterimize gerçek anlamda değer katmaya devam edeceğiz.”

Döngüsel ekonomiye katkı sağladı

İş modelinin başarılı sonuçlar vermesindeki en önemli noktanın müşterilerini ve çalışanlarını ikna edebilmek olduğunu belirten Günaydın, “Revizyon Merkezlerimizde sunduğumuz hizmetlerin kapsamını, kendimize has teknolojilerimizi ve çözümlerimizi önce çalışanlarımıza sonra da müşterilerimize açık bir şekilde anlatmak proaktif dönüşümümüzde çok kritik bir noktaydı. İş sonuçlarımız ve getirdiğimiz yeniliklerin işimize kattığı somut başarılara tüm paydaşlarımız inandı. İş

modelimiz ile müşteri tabanımızda yıllık yüzde 100’ün üzerinde büyümeler gördük. Çalışan memnuniyet ve bağlılığına dönük skorlarımız rekor seviyeye ulaştı. Yüksek performans sağlayan ve kendini ispatlayan iş modelimiz döngüsel ekonomiye de katkı sağlamamıza olanak tanıdı.

Revizyon Merkezlerimizdeki çalışmalarla 2021 yılında 5.000 ton büyüklüğünde atığın oluşmasını engelledik, 20 bin kişiye yakın insanın ürettiği atığa denk malzemeyi yeniden kullanarak döngüsel ekonomiye kazandırdık ve direkt olarak 84 milyon dolara eş gelen değer yarattık.”

Dönüşüm yolculuğuyla Harvard’ı etkiledi

Borusan Cat’in 2017 yılında başlayan ve sektöre ilham veren dönüşüm sürecini gözden kaçırmayan Harvard Business School’un bu başarı hikayesini bir vaka çalışması olarak ele aldığını belirten Günaydın; “Harvard Business School’da gerçekleştirilen vaka çalışması kapsamında iki farklı derste toplam 150 öğrenci ile bir araya geldik. Geçtiğimiz sene iş modelimizin oluşması üzerinde dururken bu sene iş modelimizin kalıcı olmasına yönelik çalışmalarımızı anlattık. Türkiye merkezli uluslararası bir şirket olarak başarılarımızın, dünyanın en önemli okullarından biri tarafından yakından incelenmesi bizim için ayrıca bir gurur ve daha fazlasını gerçekleştirmek adına çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.