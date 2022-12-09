BORUSAN CAT, “SERVİSİN SEN OL” İLE ZAMAN VE MALİYET TASARRUFU SAĞLIYOR

“Daha İyi Bir Dünya İçin Çözüm Üretiriz” anlayışı ile Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Uzak Doğu Rusya’da faaliyetlerini yürüten Borusan Cat, online alışveriş kanalı Parts.Cat.Com’a (PCC) “Servisin Sen Ol” özelliğini ekledi. Borusan Cat müşterilerinin komponent değişimlerini kendi başlarına yapabilmelerini sağlayan “Servisin Sen Ol” özelliği ile sunulan videolara ayrıca Borusan Cat’in Boom360 uygulaması üzerinden de erişim sağlanabiliyor.

“Self-servis”te yeni dönem

Müşterilerine değer katan ürünler, hizmetler ve çözümler sunan Borusan Cat’in PCC’ye eklediği yeni özellik ile; PCC üzerinden alternatör, termostat, 500 saatlik bakım kiti ve akü siparişi veren Borusan Cat müşterileri “Servisin Sen Ol” özelliğinden yararlanabiliyor. Bu ürünlere yönelik siparişlerle birlikte gelen ve üzerinde QR kodunun olduğu kartı okutarak ilgili ürünün değişimine yönelik talimatlara ve videolara ulaşabiliyor. Videolar, kullanıcılara özel açılan Youtube bağlantısı yanı sıra Boom360 üzerinden de görüntülenebiliyor. PCC üzerinden gerçekleşen tüm siparişlerde olduğu gibi bu ürünlerde de tüm teslimatlar ücretsiz bir şekilde, Borusan Cat farkıyla ulaştırılıyor.

“Servisin Sen Ol” ile Borusan Cat müşterileri nerede olursa olsunlar kendi işlerini tek başlarına tamamlayabiliyor, ihtiyaç duyulan tüm teknik desteğin sağlandığı özellik ile zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor.