Bölgedeki büyümeyi hızlandırmak için GEFCO Fas’a Yeni Genel Müdür Atandı

Sebastien Roger, "Fas'ta olmak heyecan verici. Fas, Afrika'daki stratejik coğrafi konumuyla sıkı bir iş gücüne, iki büyük limana, kaliteli bir altyapıya ve büyüme fırsatlarına sahip. Fas'a yatırım yapıyoruz ve bölgedeki müşterilerimize ve ortaklarımıza çevik, akıllı ve yenilikçi çözümler sunmaya kararlıyız" dedi.

Sebastien Roger, GEFCO'daki 15 yıllık görev süresinde, lojistik yönetiminde, özellikle grubun yeniden kullanılabilir ambalajlama iş kolu olan GEFBOX'ı inşa etme konusunda uzmanlık geliştirdi. Kariyerine, GEFCO'da Planlama ve Endüstri Müdürü olarak başladı ve GEFCO'nun Fransa'daki merkezinde bulunan Yeniden Kullanılabilir Ambalaj İşletme Müdürü oldu. Sebastien, büyük otomotiv ve havacılık markalarıyla GEFCO’nun yeniden kullanılabilir ambalaj işlerini kendi yönetiminde inşa etme konusunda etkili oldu. Sebastien, kariyerine dünya çapında inşaat endüstrisine teknoloji lideri ürünler, sistemler ve hizmetler sağlamada dünya lideri olan Hilti'de önce İkmal Müdürü ve ardından Satın Alma ve Dağıtım Müdürü olarak başlamıştı.

GEFCO Türkiye, Fas ve Tunus’a açtığı hatlarla geçtiğimiz yıldan bu yana bölgedeki lojistik çözümlerini güçlendiriyor. GEFCO, Kuzey Afrika’da hali hazırda Geo-Gateway Çözümleri kapsamında denizyolu, havayolu ve karayolu taşımacılığının yanı sıra Ro-Ro, antrepo ve gümrük konularında da kapsamlı çözümler sunuyor. Türkiye’den Kuzey Afrika’ya giden ürünlerin gümrük işlemleri dahil her türlü lojistik ihtiyacı daha hızlı karşılanıyor. Sadece otomotiv lojistiği değil, tekstil, ilaç, hızlı tüketim ve inşaat gibi sektörlerde de güçlü bir konuma gelen GEFCO, uzmanlığını bu zorlu sektörlerin sadece yerel lojistik ihtiyaçları için değil, aynı zamanda uluslararası büyümelerine destek olmak için de kullanıyor.