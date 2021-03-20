Birlikte Güçlüyüz Platformu UND’nin 40. Genel Kurulunda yönetime talip...

Sektörün doğuda, batıda, taşıma yaptığımız tüm coğrafyalarda, sınır kapılarında, gümrüklerde, geçiş belgelerinde, Ro-Ro/Ro-La hatlarında çektiği zorlukları ve sürücüler ile yaşadığı tüm sorunlarını biliyoruz.

Biz her gün bu sorunlara uyanıp, tüm gün bunlarla uğraşırken, kazancımız da her geçen gün daha da azalıyor. Ancak birlikte olursak bu güçlüklerin üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz. Bunu başarabileceğimiz yer, sektörümüzün 47 yıllık meslek örgütü UND’dir.

UND’de yıllardır süregelen yönetim artık değişmelidir. Bu değişim, sektörümüze iyi gelecek ve yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Nakliyeciler olarak hep birlikte geniş katılımla, şeffaflıkla, ortak akılla ve çözüm odaklı yönetilen, tüm sektörü kucaklayan, sektörün birleştirici gücü olan, kamu ve STK’lar ile kuvvetli ve saygın iletişimi olan, maliyetleri azaltıcı, geliri artırıcı önemli projeler geliştiren bir UND istiyoruz.

Yönetimdeki değişimle birlikte bunları başaracağımıza inanıyoruz.

Bunun için “Birlikte Güçlüyüz” sloganı ile yola çıktık. Sektörün geleceğine, taşımacılar karar vermelidir.

Kalıcı çözümleri ancak ve ancak birlikte bulacağımıza inandığımız için “Birlikte Güçlüyüz Platformu” olarak sizi de aramıza katılmaya, fikirlerinizi paylaşarak çözümün bir parçası olmaya davet ediyoruz.