BİLGİNAY, AKARYAKIT TAŞIMADA GÜVENLİK İÇİN TIRSAN DEDİ

Avrupa’nın en geniş ürün gamıyla 44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Adapazarı Fabrikası’nda Covid-19’a karşı aldığı önlemler doğrultusunda teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Tırsan, Bilginay Lojistik’e 15 adet K.STB 5K Akaryakıt Tankeri teslim etti.

Müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayan ürün ve hizmetleriyle sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın, Bilginay Lojistik’e gerçekleştirdiği teslimat törenine; Bilginay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aktaş, Bilginay Lojistik Satınalma Direktörü Funda Erden ve Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman Keleş katılım gösterdi.

Tırsan, Akaryakıt Dağıtım Firmalarının İlk Tercihi Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Bilginay Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aktaş, “Akaryakıt sektörünün ihtiyaç duyduğu hizmetler ve içinde bulunduğu dinamik ortam, sürekli bir iş akışı içinde.

Durum böyle olunca sektör; sürekli kendini geliştiren, lojistik desteğini birebir karşılamayı hedefleyen çözüm ortaklarına ihtiyaç duyuyor.

Her koşulda mükemmelliği hedefleyen Bilginay Lojistik olarak biz de, akaryakıt dağıtım firmalarının ilk tercihi olan Tırsan’ın Kässbohrer Akaryakıt Tankerlerini filomuza katma kararı aldık. Tırsan, Türkiye’de ADR mevzuatı konusunda kendini ispatlamış bir şirket dolayısı ile Kässbohrer markası ile üretmiş olduğu tankerlerin de verdiği güven tercihimizde oldukça etkili oldu” dedi.

K.STB 5K Akaryakıt Tankeri İle Maksimum Yük Taşıyarak, Yakıttan Tasarruf Sağlıyoruz Aktaş sözlerine şu şekilde devam etti, “Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve sektörün ihtiyacı olan profesyonel ve akılcı çözümler üretebilen operasyon ekibimiz ile tehlikeli madde, kimyasal madde ve akaryakıt taşımacılığında müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Tırsan’ın ADR mevzuatına tam uyumlu yüksek kalitede alüminyum malzemeden üretilen Akaryakıt Tankerleri, 5.050 kg boş ağırlığı sayesinde maksimum taşıma yapabiliyoruz ve daha az yakıt tüketimiyle de maliyetlerimizi düşürüyoruz” ifadelerini kullandı. En Hafif Akaryakıt Tankeri İle Maksimum Güvenlikli Taşıma Sağlıyoruz Tırsan Treyler Yurt İçi Satış Yöneticisi Osman Keleş konuşmasında; “Bilginay Lojistik ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan dolayı gururluyuz.

2002 yılından itibaren Tehlikeli Madde Taşımacılığı sektörüne yön veren Tırsan olarak, uluslararası deneyimlerimiz ve ürettiğimiz geniş ürün gamımız ile müşterilerimizin rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz.

Bugün teslimatını yapmış olduğumuz K.STB 5K Akaryakıt Tankerleri, daha fazla yük taşıma kapasitesi ve daha az yakıt tüketimi ile sektörün en çok kazandıran akaryakıt tankeri olma özelliğine sahiptir.

Treylerin sahip olduğu alttan ve üstten dolum yapabilme özelliği ile müşterilerimiz operasyonel işlerinde zamandan tasarruf edebilecektir” açıklamalarında bulundu. Osman Keleş sözlerine şu şekilde devam etti, “Yeni iş ortağımız Bilginay Lojistik ile başarılı iş birliğimizin önümüzdeki yıllarda daha da güçlenerek artacağına inancımız tam” dedi.

Kässbohrer K.STB 5K Akaryakıt Tankeri Araç Özellikleri Avrupa'ya ihraç ettiği ve Tüm ADR kurallarına uygun Tırsan'ın Kässbohrer marka K.STB 5K Akaryakıt Tankerleri, sahip olduğu tecrübesiyle emniyetli taşımacılıkta müşterilerine maksimum güvenlik sağlıyor. ADR mevzuatına tam uyum gösteren ve tamamı yüksek kalitede alüminyum malzemeden üretilen Akaryakıt Tankerleri, 5.050 kg boş ağırlığı ile yüksek taşıma kapasitesi sağlar.

Daha fazla akaryakıt taşıma kapasitesi ve daha az yakıt tüketimiyle sektörün en çok kazandıran akaryakıt tankeri K.STB, akaryakıt dağıtım firmalarının ilk tercihi ve pazarının lideridir. Kässbohrer Akaryakıt Tankerleri, tüm operasyon ihtiyaçlarına; pompa, sayaç, hortum makarası, ek güvenlik opsiyonları ile müşterilerine çözüm sağlamaktadır.