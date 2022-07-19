Beylik Orman Ürünleri 15 adet Volvo FH 500 çekici ile filosunu güçlendirdi

Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Volvo Trucks’ın; yakıt verimliliği, gücü ve sağlamlığı ile öne çıkan araçlarının da filoya eklenmesiyle; Beylik Orman Ürünleri’nin toplam filosu 45 adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Beylik Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karahasanoğlu ile Beylik Orman Ürünleri Finans Müdürü Mali Müşavir Serkan Ünal ve Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Ufuk Ulus hazır bulundu.

Beylik Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karahasanoğlu, VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) finansman desteğiyle satın aldıkları 15 adet Volvo FH 500 çekici ile ilgili şunları dile getirdi “Bu iş birliğinde; araçların gücü, sağlamlığı, güvenlik donanımları ve sürücüye sunduğu konfor sebebiyle Volvo Trucks markasını tercih ettik. İlk kez Volvo çekicileri kullanacağımız için oldukça heyecanlıyız. Bu vesileyle aldığımız sürüş eğitimi de bizler için oldukça faydalı oldu. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, yeni araç filomuzu Volvo Truck markası ile genişletmekten oldukça memnunuz ve iş ortaklığımızın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.”

Yeni Volvo FH 500 araçlarda bulunan; sürücünün tüm bilgilere kolayca erişebildiği dijital ana gösterge ekranı, I-Shift akıllı şanzımanı, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, kişiselleştirilebilir Volvo Dinamik Direksiyonu, yeni dizayn LED farları, acil frenleme sistemi ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte tutma asistanı gibi güvenlik donanımları da Beylik Orman Ürünleri’nin güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini karşılıyor.

Yeni Volvo FH 500 çekiciler yüksek performansı, sağlamlığı, yakıt verimliliği ve konforu ile öne çıkıyor. Aynı zamanda, çevre dostu olması nedeniyle uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor.