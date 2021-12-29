BENELÜKS ÜLKELERİNDEN İTHALAT TAŞIMALARI TÜRK LOJİSTİKÇİLERE EMANET

Türkiye’nin Benelüks ülkeleri ile dış ticaretindeki artış, yerli lojistik firmalarının iş hacmini de artırdı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’dan ithalatı geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 43 arttı ve 8,6 milyar dolara ulaştı. Bu yıl ocak-ağustos aylarında Benelüks ülkelerinden Türkiye plakalı araçlarla yapılan ithalat taşımaları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 37’lik yükselişle yüzde 86’ya ulaştı ve 16.687’ye çıktı.

“Benelüks’ten ithalat taşımalarımızın yüzde 90’ı parsiyel”

Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasında entegre lojistik hizmetler veren Intermax Logistics’in Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Çelikel, “Benelüks ülkelerinden ithalat taşımalarımız, özellikle parsiyel yüklerde müşterilerimize sağladığımız avantajların da katkısıyla yüzde 75 arttı. Komple yük taşımacılığı hızında parsiyel hizmeti veriyoruz.” diye konuştu.

Çelikel, parsiyel taşımacılığın özellikle maliyet açısından ciddi avantajlar sağladığını ancak komple taşımacılığa göre daha organize bir yapılanma gerektirdiğini vurguladı. Intermax Logistics’in de Almanya’nın yanı sıra Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da sağlam bir lojistik ağı kurduğunu anlatan Çelikel, “Belçika, Hollanda, Lüksemburg ithalat taşımalarımızın yüzde 90’lık kısmını parsiyel olarak gerçekleştiriyoruz.” bilgisini paylaştı.

“Kaliteli hizmet, Türk lojistikçisini öne çıkarıyor”

Çelikel, ithalat taşımalarının büyük çoğunluğunun Türkiye plakalı araçlarca yapılmasını zamanında ve hasarsız teslimat, maliyet avantajı ve Türk lojistik şirketlerinin sunduğu kaliteli hizmete bağladı. İhracat ile birlikte ihracat taşımaları da arttığı için bu ülkelere çok sayıda Türkiye plakalı araç gittiğini hatırlatan Çelikel, Avrupa’da lojistik sektöründeki tır sürücüsü sorununa da değindi. Çelikel, “Türk lojistik firmaları ve çalışanları ise olağanüstü bir gayret ve fedakârlıkla müşterilerinin işlerini aksatmadan hizmet vermeye devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu. Müşterilerinin sadece Avrupa-Türkiye hattında değil Almanya’daki ofisleri aracılığıyla Avrupa içi lojistik ihtiyaçlarını da karşıladıklarına dikkati çeken Çelikel, “Özellikle Almanya’daki depolarımızda Türk firmalarına öncelik veriyoruz.” dedi.

Müşterilerinin sadece Avrupa-Türkiye hattında değil Almanya’daki ofisleri aracılığıyla Avrupa içi lojistik ihtiyaçlarını da karşıladıklarına dikkati çeken Çelikel, “Özellikle Almanya’daki depolarımızda Türk firmalarına öncelik veriyoruz.” dedi.