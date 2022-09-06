BAT, Türkiye filosunda ilk tam elektrikli ticari araç Ford E-Transit’i kullanmaya başladı

BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs Genel Müdürü Alper Yüce, “Daha İyi Bir Gelecek” stratejimizin odak alanlarından biri sürdürülebilirlik. Bu doğrultuda BAT Türkiye olarak kendimize önemli hedefler belirleyerek sektörümüzde pek çok ilke imza atıyoruz. Filomuza kattığımız ilk elektrikli araçla da yine bir ilke imza attık, önümüzdeki dönemde tüm filomuzu elektrikli araca dönüştürmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

“Tüm üretim tesislerinde %100 yenilenebilir enerji kullanmayı hedefliyoruz”

Hem globalde hem de Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda çok önemli adımlar attıklarını hatırlatan Alper Yüce, BAT Türkiye olarak tüm üretim tesislerinde %100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmenin öncelikli konuları arasında yer aldığını söyledi. Alper Yüce, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“BAT Samsun fabrikamızda tükettiğimiz elektrik için yenilenebilir kaynakları kullanarak üretim tesisinde satın aldığımız elektrik ihtiyacından kaynaklanan karbon ayak izimizi sıfıra indirdik. ‘Sürdürülebilir Su Yönetimi Serfikası - AWS Sertifikası’ ve ‘I-REC Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası’na sahibiz. Samsun’daki fabrikamız için elektriğimizi güneş enerjisinden elde etmeye yönelik çalışmalarımızı 2023 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm distribütörlerimizi de bu konuda teşvik ediyoruz. Antep, Afyon, Balıkesir, Bandırma, Edremit, Mersin ve Zonguldak distribütör depolarında halihazırda güneş enerjisi panelleri kuruldu. 29 distribütör depomuzda bu geçiş için çalışmalar sürüyor.

Diğer yandan iklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedileceği tarım alanında çiftçilerin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve sürekliliği olan kaynakların yaratılması için çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getireceğiz. Türkiye’de 20. yılımızı kutladığımız bu sene ve önümüzdeki senelerde “Ağaçlandırma” odaklanacağımız ve çalışmalar gerçekleştireceğimiz konuların başında geliyor. ”

“BM’nin ‘Hedef: Sıfır Emisyon’ kampanyasını destekliyoruz”

Global çapta Birleşmiş Milletler (BM) tarafından desteklenen “Hedef: Sıfır Emisyon” küresel kampanyasını desteklediklerini ifade eden Yüce, “BAT global olarak Financial Times’ın açıkladığı ‘Avrupa İklim Liderleri’ listesinde iki defa üst üste yer alan ve Londra Borsası'na kote olan piyasa değeri en büyük 100 şirketin dahil olduğu Financial Times Stock Exchange (FTSE) 100 Endeksi'nde, ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) notu en yüksek üç şirketten biri olmayı sürdürüyoruz. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) ise bu yıl 20’inci kez yer almayı başardık. DJSI'de de en yüksek puanlı tütün şirketi olarak, 24 kategoriden 11'inde sektör lideriyiz. Tüm bu başarılar, sürdürülebilirlik konusundaki vizyon ve kararlılığımızın en somut sonuçları...” dedi.