BAŞKAN NUHOĞLU: SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ KESMEK DEĞİL, ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ!

Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sektör Değerlendirme Toplantısı kapsamında 15 Haziran’da Hataylı nakliyecilerle bir araya geldi. Toplantı öncesinde başkan Nuhoğlu’na yoğun bir sevgi gösterisi vardı. Nuhoğlu, toplantının yapılacağı otele kadar önünde “Her Zaman Birlikteyiz Her zaman Güçlüyüz” yazan Tır ile gitti.

HATAY TÜM BÖLGENİN LOJİSTİK ŞEHRİ OLACAK

Hatay’ın artık mobilyadan tekstile, halıdan otomotiv yedek parçaya her türlü ürünü dünya ihraç ettiğini belirterek, “Hatay’ın en büyük şansı güçlü lojistik firmalarına sahip olmasıdır. Bu gücü bozmak isteyenlere izin vermeyin. Göreceksiniz Hatay yakın gelecekte tüm Orta Asya, Orta Doğu bölgesinin en önemli lojistik şehirlerinden biri olacak” dedi. Hatay’ın ülkemiz için çok iyi bir model olduğunu belirten Nuhoğlu, “10 yıl önce tüm Türkiye 2 milyar dolar yaş sebze-meyve ürünü ihracatı yaparken bugün Hatay tek başına yılda 500 milyon dolar bu ürünleri ihraç ediyor. Sadece bu yılın ilk 5 ayında Hatay ilimiz önceki yıla göre % 12 artışla 200 milyon dolar yaş sebze-meyve ihraç etti.” dedi.

LOJİSTİK YATIRIMLARDAN EN ÖNEMLİ PAYI HATAY ALACAKTIR

Lojistik sektörünün öneminin sürekli arttığını pandemi ile yıldızının parladığını anlatan Nuhoğlu, Çin ve G7 ülkelerinin lojistik sektörüne yönelik yatırımlarına dikkat çekti. Çin’in Tek Kuşak Tek Yol için 3 trilyon dolar yatırım yaptığını ve hala yapmaya devam ettiğini söyleyen Nuhoğlu, G7 ülkelerinin yeni bir karar alarak 2035 yılana kadar ulaştırma sektörüne 40 trilyon dolar yatırım yapacaklarının bilgisini verdi. “Bunun binde biri Türkiye’ye gelse bu 40 milyar dolar eder” diyen Nuhoğlu Hatay’ın güçlü lojistik sektörü ile önemli bir pay alacağını belirtti.

ORTA ASYA VE ORTA DOĞU TAŞIMALARI İÇİN İYİ HABERLER GELİYOR

Başkan Nuhoğlu, Kapıkule’de yapılan iyileştirmeler sonrası geçişlerin hızlandığını belirterek, Orta Asya ve Orta Doğu taşımalarında yaşanan sorunları çözmek için UND’nin yaptığı girişimler, çalışmalar ve görüşmelerin yer aldığı faaliyetleri aktardı. Türkmenistan kapısının kapanmasının Türk taşımacılık sektörüne büyük kayıp yaşattığını söyleyen Nuhoğlu, taşıma sayılarının düştüğünü, taşımaların Rusya ve Azerbaycan hattına kaydığını Rusya’da geçiş belgesi sorunu, Azerbaycan’da yüksek geçiş ücretleri nedeniyle maliyetlerin aşırı yükseldiğini anlattı.

AZERBAYCAN MÜJDESİ ÇOK YAKIN

UND girişimleri ile Rusya’dan ek geçiş belgelerinin geldiğini, temmuz ayında yapılacak Rusya KUKK toplantısında tekrar belge alınacağını söyledi. Nuhoğlu, Azerbaycan Hazar geçişindeki ücretlerin indirilmesini sağladıklarını ancak Ro-Ro ücretlerinin hala çok yüksek olduğunu, 1.800 dolar olan ücreti 800 dolara indirmek için çözümler sunduklarını anlattı. Nuhoğlu “Azerbaycan Ulaştırma Bakanı 24 Haziran’da Türkiye’ye gelecek, bura bu müjdeyi vereceklerini düşünüyorum” dedi.

Türkmenistan sınırının açılmasıyla tüm sorunların son bulacağını anlatan Nuhoğlu, “Türkmenistan’a sınırları açması için yarım saatte sonuç veren test kitlerini biz dağıtalım dedik. Sürücülerden birine bir şey olursa özel uçakla alacağımızı taahhüt ettik. Tahmin ediyorum hükümetimizin ve Bakanlığımızn desteği ile inşallah temmuz ayında Türkmenistan müjdesini vereceğiz” dedi.

Nuhoğlu pandemide Irak taşımalarının durmaması için UND’nin yaptığı çalışmaları anlattı. Temassız ticareti başlattıklarını, günlük 1.500’e kadar düşen taşımaları yeniden 2000’in üzerine çıkardıklarını söyledi. Bunun için Habur sınırında yeni bir ekip kurduklarını yeni personel istihdamı sağladıklarını söyleyen Nuhoğlu, “Habur’da mahsur kalan sürücüleri Türkiye’ye getirdik, sahra hastanesi kurduk, koruyucu maske ve dezenfektan dağıttık. Mahsur kalan 1.300 Türk aracını ve sürücüsünü ülkemize getirdik” diye konuştu.