BAŞKAN NUHOĞLU: SARP SINIR KAPISI’NIN KAPASİTESİ 900’E ÇIKACAK

UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Sektör Değerlendirme Toplantısı kapsamında 18 Haziran’da

Artvin-Hopa ve Trabzonlu nakliyecilerle bir araya geldi. Trabzon Havalimanı’nda bölge nakliyecileri

tarafından karşılanan Nuhoğlu, nakliyecilerle birlikte Sarp Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Nuhoğlu daha sonra

Hopa ve Trabzon’da yaptığı Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda sektörün mevcut durumu ve geleceğini

değerlendirdi.

NUHOĞLU: SARP’TA YÜZDE 50 KAPASİTE ARTIŞI MÜMKÜN

Sarp Sınır Kapısı’na gelen Başkan Nuhoğlu, uzmanlar tarafından yapılan süreç analizi sonuçlarını Bölge

Müdürü ve Sarp Sınır Kapısı Müdürü ile paylaştı. 5 kişilik uzman bir ekiple 5 gün boyunca yaptıkları süreç

analizi neticesinde Sarp Sınır Kapısı’nda araç çıkışının kısa süre içerisinde arttırılabileceğini tespit ettiklerini

vurgulayan Nuhoğlu, “En büyük şansımız Sarp’ta konusuna hakim yöneticilerimizin varlığıdır. Yaptığımız

süreç analizi sonucunda ulaşılan tespitlerimizin hayata geçirilmesiyle; şu anda 600 aracın çıkış yaptığı Sarp

Sınır Kapısı’ndan 1 ay içinde 750, 3 ay içinde de 900 araç çıkabilir” dedi.

Başkan Nuhoğlu Sarp Sınır Kapısı ziyaretinin ardından Hopa va Trabzon’da ayrı iki toplantı yaptı ve bölge

nakliyecileriyle bir araya geldi. Memleketi Trabzon’da Nuhoğlu’na oldukça yoğun ilgi vardı.

45 YILDIR BU SEKTÖRÜN İÇİNDEYİM VE İNANILMAZ MUTLUYUM

Konuşmasına, “Değerli ailem, öz vatanım, öz şehrim” diye başlayan Nuhoğlu, “Burada olmaktan o kadar

mutluyum ki. Bu topraklarda sizinle büyüyen abiniz, kardeşiniz olarak sizinle tekrar burada birlikte

olmaktan o kadar mutluyum ki, benim köküm burada, iyi ki birlikteyiz” dedi.

SEKTÖRÜNÜZE SAHİP ÇIKIN

Trabzon’da başlayan hikayesini ve lojistik sektöründe geçen 45 yılını anlatan Nuhoğlu, sektöre olan büyük

sevgisine vurgu yaptıktan sonra Trabzonlu nakliyecilerinden sektörlerine ve mesleklerine sahip çıkmasını

istedi.

Lojistik sektörünün sürekli güçlendiğini, pandemide değerinin net olarak anlaşıldığını anlatan Nuhoğlu,

Çin’in ulaştırma altyapısına harcadığı 3 trilyondan dolardan sonra G7 ülkelerinin de ulaştırmaya ağırlık

verdiğini ve 2035 yılına kadar 40 trilyon dolar gibi devasa bir yatırıma karar verdiklerini anlattı.

“Türkiye’de turizmden sonra en fazla döviz getiren sektörüz” diyen Nuhoğlu, sektörün ülke ekonomisine 16

milyar dolar döviz girdisi sağladığını belirttikten sonra, “Hele biraz daha önümüz açılsın, bu sektör ülke

ekonomisine ülke refahına muazzam katkılar yapacaktır. Biz bu parayı ülkemize mal satarak getirmiyoruz,

hizmet sunarak, alın terimizle bunu sağlıyoruz” dedi.

GÜMRÜKSÜZ AKARYAKIT SARP’TA DA SATILACAK

Başkan Nuhoğlu, Türkiye’nin bütün sınır kapılarında verilmekte olan vergisiz akaryakıt imkanının Sarp’ta

da en kısa sürede başlatılması gerektiğini söyledi ve “Araçlarımızın bir çoğu Gürcistan ve Azerbaycan’daki

düşük kaliteli motorin kullanmaları sebebiyle mağdur olmaktadır, ayrıca diğer kapılarda verilen imkanın

Sarp’ta da sağlanmasıyla haksız rekabete de son verilmiş olacaktır” diye konuştu.

YABANCI ARAÇ CEZALARI TAHSİL EDİLECEK

Başkan Nuhoğlu, yabancı araçlardan Türkiye’de otoyol kaçak geçiş ve trafik cezalarının tahsil edilmesi

uygulamasının Kapıkule’de başladığı gibi Sarp Sınır Kapısı’nda da en kısa sürede başlatılacağını bildirdi.

“Binlerce yabancı araç ülkemizi yol geçen hanı gibi kullanıp otoyollarda para ödemedikleri gibi trafik

cezalarını da ödemeksizin ülkelerine gidiyorlar” diyen Nuhoğlu, UND girişimleri sonucunda ülkemizin batı

kapılarında başlayan uygulamanın Sarp, Gürbulak gibi diğer kapılarda da hayata geçirilmesini

sağlayacaklarını söyledi.

HER TAŞIMA BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR

Başkan Nuhoğlu, Batıdan, Orta Asya’ya kadar yapılan her taşımanın sektör ve ülke için ne kadar önemli

olduğunu anlattı ve Türkiye’nin ihracat odaklı bir büyüme sürdürdüğünü söyledi. Taşımaların önü

açıldığında ihracatın da arttığını aktaran Nuhoğlu, Kapıkule’de, Gurbülak’ta, Sarp’ta ve Habur’da geçişlerin

artması için UND’nin bugüne kadar yaptıklarını ve önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalardan bilgiler

verdi. Rusya’da, Azerbaycan’da ve Türkmenistan’da yaşanan sorunları karşı verilen büyük mücadeleyi

anlatan Nuhoğlu, “Rusya geçiş belgelerinin arttırılmasında, Ro-Ro hattının kurulmasında aktif rol aldık.

Azerbaycan’da yüksek geçiş ücretlerini düşürdük ve daha da düşüreceğiz. Ulaştırma bakanları önümüzdeki

hafta buraya gelecek. Buradan bir müjde bekliyoruz. Türkmenistan sınır kapısının açılması için de yoğun

çalışıyoruz Temmuz ayı içinde de buradan bir müjde gelmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı