BAŞKAN NUHOĞLU: BİZ YOKSAK HİÇBİR ŞEY YOK!

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu Sektör Değerlendirme Toplantıları kapsamında Anadolu’da 11 şehirde bölge nakliyecileriyle buluştuktan sonra İstanbul’daki ilk toplantısını 21 Haziran’da Avrupa yakasında gerçekleştirdi.

Başkan Nuhoğlu, “Bu sektörün geleceğine inanıyorum, “Kim ne derse desin, ne anlatırsa anlatsın biz yoksak hiçbir şey yok” diyerek lojistik sektörünün gelecekte çok daha etkin olacağını ve önünün açıldığını anlattı. Nuhoğlu, “Dünya yeniden yapılanıyor. İş modelleri yeniden sorgulanıyor. Çin’e karşı ABD ve AB ortak hareket etmeye başladı. Bütün stratejilerin temelinde lojistik ve ulaştırma var. Uzak Doğu’dan yapılan tedarik zinciri sorgulanırken, yeni ülkeler ve bölgeler araştırılıyor. UND olarak harekete geçerek yeni tedarik zinciri arayışının Türkiye’ye yönelmesi için görüşmeler başladık. Artık ülke ekonomisinin, ihracatının performansı çok daha fazla bizim elimizde olacak. O yüzden her zamankinden güçlü olmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

UND GÜÇLÜ YAPISIYLA GÜVEN VERİYOR

UND’nin hem sektör, hem de kamuda oluşturduğu güvene vurgu yapan Nuhoğlu, Türkiye’nin en iyi yönetilen ve Ulusal Kalite Ödülü’ne sahip tek sivil toplum örgütü olduklarını söyledi. Başkan Nuhoğlu, UND’de anlık planlar yapılmadığını bütün çalışma ve faaliyetlerin 1 ve 3 yıllık stratejik planlar dahilinde gerçekleştiğini kaydettikten sonra, “UND; Yönetim Kurulu, Bölge ve Konu Çalışma Grupları, İcra Kurulu ile güçlü bir yapıyla yönetiliyor ve bu yapıdan gurur duyuyorum. Bu yapının ortaya çıkardığı işler ve elde edilen kazanımlar sektörün ve ülkenin kazanımıdır. Bu nedenle sadece sektörümüz değil kamu tarafında da UND’ye büyük bir güven var. Çünkü bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların faaliyetlerin dataları var ve kayıt altında” şeklinde konuştu.

BUNDAN SONRA HİÇ MORAL BOZMAYA GEREK YOK

Pandemi döneminde bütün ülkenin büyük bir moral bozukluğu içinde olduğu zamanda UND olarak çıkıp “Moral Bozmaya Gerek Yok” dediklerini söyleyen Nuhoğlu, “Çünkü biz biliyorduk ki lojistik ve taşımacılık durursa bırakın ekonomiyi insanlar aç kalacak. Hemen harekete geçtik; nasıl hareket edilmesi gerektiğini, hangi sorunların çözülmesini gerektiğini anlattık ve böylece taşımaların önünü açtık. Şimdi sektörün önü çok daha parlak. G7 ülkeleri ulaştırmaya 2035 yılına kadar 40 trilyon dolar yatırım yapacak. Türkiye’nin Kuzey-Güney ve Doğu-Batı arasındaki köprü konumuna, lojistik kabiliyet ve yetkinliklerini de katarsak artık moral bozmaya hiç gerek yok” ifadelerini kullandı.

BU MÜCADELENİN NEDENİ SEVGİDİR SEVGİ

Nuhoğlu, “Ne menfaatin var neden bu kadar mücadele ediyorsun? Tır’ların mı var, lojistikçi misin?” diye sorulduğunu belirterek “45 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve bu sektörü inanılmaz seviyorum. Anlayamadıkları şu; insan sadece menfaati için değil ülkesine ve sektörüne bir şeyler katmak istediği için de çalışır. Ben bu sektörü sevdiğim, içinde bulunmaktan büyük bir gurur duyduğum ve sektör olarak çok daha fazla ileriye götürebileceğimizi düşündüğüm için bu kadar çalışıyorum. Bu yüzden tüm zamanımın yarısını buraya harcıyorum” dedi.

SEKTÖRÜN 1 LİRASINI YEDİRMEM

Nuhoğlu, UND’nin farklı kurumlara açtığı davaların tek bir amacı olduğunu belirterek, “Sektörün 1 lirasını yedirmeyiz” dedi. Yüksek akaryakıt fiyatlarına, dijital takograf uygulamasındaki haksızlığa, sektörü tek bir hatta bırakılmasına yönelik açılan davaların içeriği hakkında bilgiler veren Nuhoğlu, açtıkları bütün davaları da kazandıklarını söyledi. GTI’nin yurtdışına çıkışlarda sürücülere 9 karton sigara satmasını eleştiren Nuhoğlu, “Senin görevin sürücülere sigara satmak mı, sürücüleri kurye gibi kullanmak mı?” diye sordu.

VATAN BORCUNU TAMAMLIYORUM

Bu sektöre hizmet etmenin kendisi için vatan borcu gibi olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “Her şeyin bir sonu vardır ve ben de bugün buradan bir kez daha söylüyorum, benim için bu dönem sondur. Bu sektör sizin geleceğiniz ve geleceğinize sahip çıkın, 3, 5 kişinin menfaatine bu sektörü bırakmayın. Çözüm istiyorsanız katılmak zorundasınız. Emeğinize sahip çıkın” dedi.