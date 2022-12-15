Barselona, 73 adet Renault Trucks elektrikli aracıyla sürdürülebilir mobiliteye yatırım yapıyor

Barselona, şehrin temizlik ve bakım hizmetlerini kapsayan en son kamu ihalesinde sıfır emisyonlu kamyonlara yatırım yaparak karbon ayak izini azaltma konusunda güçlü bir taahhütte bulundu. CLD Sorigué, Urbaser ve Valoriza şirketlerinin temizlik ve atık toplamaya yönelik alımını gerçekleştirdiği 73 adet Renault Trucks elektrikli araç ile Katalan başkenti, sessiz, sıfır emisyonla atık toplama sayesinde yaşam kalitesini artırırken karbondan arındırma konusunda Avrupa’da bir örnek teşkil ediyor.

Şehrin temizlik hizmetleri için 73 adet Renault Trucks E-Tech D ve D Wide kamyon

Elektrikli ürün gamının genişliği ve çevresel uzmanlığı sayesinde Renault Trucks, bu çok yönlü kamu ihalesi için ideal çözümü sunabildi. Renault Trucks E-Tech D, D Wide ve D Wide LEC, belediyelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere arka yükleyiciler (tek ve çift bölmeli), yandan yükleyiciler (sağ ve sol), süpürme-püskürtme tankı, damperli ve vinçli kamyonlar, kaldırma kancaları ve alçak girişli kabinler gibi özellikler ile çok çeşitli üstyapı tasarımlarıyla donatılabiliyor.

Tam elektrikli olan bu kamyonlar, operatörlere elektrikli araç teknolojisi ve sürüş teknikleri hakkında eğitim dönemini de kapsayan kademeli bir uygulama için gruplar halinde teslim ediliyor. İlk parti olarak teslim edilen arkadan yüklemeli, süpürme-püskürtme tankerli araçlar ve bir damperli kamyon şehrin sokaklarında yoğun şekilde çalışmaya başlıyor.

Tam elektrikli, çok yönlü araç yelpazesi, kapsamlı dağıtım ve servis ağı sayesinde Renault Trucks, belediye araçları segmentinde Avrupa’da pazar lideri konumunu sürdürmeyi amaçlıyor.