Banabikurye, aktif kurye sayısını iki katına çıkardı

Kargo Fiyatına Kurye sloganıyla yola çıkan Banabikurye, İstanbul dahil olmak üzere toplam Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana’yı kapsayan 6 şehirde büyüyerek ve gelişerek hizmet vermeye devam ediyor. 60 dakikada teslimat hizmeti ile sektörde fark yaratan Banabikurye, sisteminde kayıtlı motorlu ve araçlı kuryeleriyle her gün binlerce teslimat yaparak müşterilerinin yenilikçi kurye partneri olmayı sürdürüyor. Hem bireysel olarak hem de kurumsal olarak müşterilere hizmet veren Banabikurye 2022’de kurumsal müşteri sayısını artırmaya odaklanıyor.

“Lojistik süreçleri problem olmaktan çıkarmak istiyoruz”

Banabikurye’nin e-ticarette lojistik süreçleri problem olmaktan çıkaracağını vurgulayan Banabikurye Türkiye Ülke Müdürü Arda İpekçi, “Daha hızlı, daha güvenli, daha teknolojik ve uygun fiyatlı bir hizmet sunarak sektörün değişiminde öncü bir rol oynadığımızı düşünüyoruz. Doğru yolda ilerlediğimizin sonucu olarak; 2021 yılının ilk iki ayına kıyasla 2022 yılının aynı döneminde aktif kurye sayısını yüzde 100, yeni kurye sayısını yüzde 70, sipariş sayısını ise yüzde 230 artırdık. Bu misyonla ve kurumsal müşterilerimizle büyüme hedefimizle yeni dönemde daha da büyüyeceğimize inanıyoruz” dedi.

“Her müşteriye özel çalışma yapıyor, hizmetimizi esnetebiliyoruz”

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmetlerini onlara en uygun olacak şekilde esnetebildiklerini belirten Banabikurye Türkiye Ülke Müdürü Arda İpekçi, konuşmasına şöyle devam etti: “Bir müşterimiz ürünlerini belli bir cut-off saatinde toplu olarak teslim alınıp dağıtıma çıkarılmasını istiyorsa, ya da belli bir merkezde toplanıp dağıtıma çıkarılmasını istiyorsa ya da iadeleri ile ilgili farklı beklenti ve talepleri var ise bu bağlamda onlara uygun özel bir çalışma yapıp bu şekilde bir iş birliği sağlayabiliyoruz”