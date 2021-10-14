Bakan Karaismailoğlu: Türkiye ihracatı karayolu sayesinde artmaya devam etti

Başkan Nuhoğlu: Sektör sorunları çözüldükçe ihracata katkımız daha da artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki heyet 13 Ekim’de UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleriyle Dernek Merkezinde bir araya geldi. Toplam 4 saat süren toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor’un da katıldı.

UND SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN GEÇİŞ BELGESİ SAYILARINI BAKAN KARAİSMAİLOĞLU’NA SUNDU

Toplantıda UND, sektörün öncelikli beklentisi olan, 2021 yılının geri kalan dönemi için temin edilmesi gereken Avusturya, Slovenya, Macaristan, Romanya, İtalya, Yunanistan, Kazakistan ve Rusya başta olmak üzere tüm belge ihtiyaçlarının yanı sıra 2022 yılında da ihtiyaç duyulacak geçiş belgesi sayılarını Bakan Karaismailoğlu’na sundu. Karaismailoğlu, geçiş belgeleri sorununun en hızlı şekilde çözümlenmesi için Bakan Yardımcısı Dursun ve Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Baştor’a Ticaret Bakanlığı ile eşgüdümlü olarak çalışmalara en hızlı şekilde başlanması talimatını verdi.

UND, toplantıda; 12.Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Karayolu Sektör Raporu’nda karayolu taşımacılık özelinde yer alan hedefler ve aksiyonlara ilişkin değerlendirmelerini de aktardı. Mevzuat, Yönetişim, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Altyapıda Dönüşüm ve Entegrasyon, Lojistik, Güvenlik ve Denetim, Yatırım ve Destekler ile Avrupa Birliği konu başlıklarında UND’nin yaptığı çalışmalarının anlatıldığı toplantıda bölgesel bazlı ülke değerlendirmesi de yapıldı. Bu içeriklere bağlı olarak başta öncelikli ülkelerde olmak üzere Ulaştırma Müşavirliklerinin kurulması, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla yol kenarı denetimlerinin etkinleştirilmesi gibi sektörün gündeminde olan konular Bakan Karaismailoğlu ile paylaşıldı.

UND ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında 15 günde bir Genel Müdür düzeyinde, 3 ayda bir Bakan seviyesinde yapılacak toplantılarla güncel gelişmelerin değerlendirilmesine karar verildi. Ayrıca UND’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetler ve çalışmalar hakkında Bakan Karaismailoğu’na bilgiler de verildi.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, ülkemizin sahip olduğu güçlü karayolu taşımacılık filosunun ihracata verdiği büyük desteğe dikkat çekti.

SEKTÖR SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ İÇİN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Bakan Karaismailoğlu, karayolu taşımacılık sektöründe yaşanan artışla birlikte uluslararası ilişkilerde de yoğun bir dönemin yaşandığını belirterek, sorunları her düzeyde karşı ülkelerdeki muhataplara ilettiklerini söyledi. Yapılan çalışmalardan örnekler veren Karaismailoğlu şu bilgileri verdi: “Macaristan transit geçiş belgesi sayısı 36 binden 130 bine yükseldi. Eylül ayında yapılan son Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı ile transitte sınırsız belge alınacağı protokol ile güvence altına alındı. Azerbaycan tek-tip geçiş belgesi sayısında yıllar sonra artış sağlanmış, kota 35 binden 46 bine yükseltilmiştir. Azerbaycan geçiş maliyetleri konusu çok yakından takip ediliyor. İlgili kanunun Azerbaycan Meclisi'nden geçmesiyle birlikte ücretlerde kayda değer indirim sağlanacak.

Özbekistan geçiş belgesi kotası, kısa süre içerisinde 12 binden 38 bine, ücretsiz belge sayısı temmuz ayında yapılan son KUKK Toplantısı'nda yüzde 60 artış ile 10 binden 16 bine yükseltildi. Eylül ayında yapılan KUKK Toplantısı'nda Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan ile ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi kararı alındı. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası sırasında, 7 Ekim'de iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalanarak bu süreç resmen başlatıldı. Diğer Orta Asya ülkelerinde de serbestleştirme olması için görüşmeler planlanıyor. Ana transit ülkelerimiz arasında olan Sırbistan'dan 7 bin, Çekya'dan 6 bin, Romanya'dan 4 bin ilave belge alındı. Yunanistan'dan ilk defa 3 bin ilave belge alınmış, son olarak 28 Eylül tarihinde 2 bin taşıtımıza belgesiz geçiş imkânı sağlandı. 2021 yılında teati edilen toplam ilave geçiş belgesi sayısı ise 80 bini aştı."

SEKTÖRÜN ÇÖZÜLEN HER BİR SORUNU İHRACATA VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Karayolu taşımacılık sektörünün tüm ülkenin hayatına vurgu yaptığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bugün artık dünya ticaret yolları üzerinde hâkimiyetimizi ilan ettik. Karayolu taşımacılığında yaşanan her bir sorunun çözümü, ülkemiz ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlıyor. Kara yollarında fiziki altyapımızı güçlendirdiğimiz gibi kara yolu taşımacılık sektörünü düzenleyecek yasal altyapı çalışmalarına da büyük önem verdik. 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 119 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve bunun 689,2 milyar lirasını, yani yüzde 62'sini kara yollarımızın gelişmesine harcadık. Yatırımlarımız sayesinde hem doğu-batı koridorlarında hem de kuzey-güney akslarında altyapı ve üstyapı problemlerini büyük ölçüde çözdük." ifadelerini kullandı.

ORTA ASYA GÜZERGÂHLARININ AÇILMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Türkmenistan güzergâhının kapanmasıyla Orta Asya ülkelerine taşımalarda zorluklar yaşandığını aktaran Karaismailoğlu, bu güzergâhın açılması için yaptıkları görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı. “Şu anda Orta Asya ülkelerine taşımalarda, Rusya-Kazakistan'ın ana güzergâh haline gelmesi nedeniyle her iki ülkeden de normal kotanın çok üzerinde ilave belge alındı” diyen Bakan Karaismailoğlu, “2021 yılında Rusya'dan toplam 14 bin 500, Kazakistan'dan ise 5 bini Ro-Ro taşımalarında geçerli 14 bin transit geçiş belgesi temin edildi. Yine Rusya'dan 5 bin 500 ikili ilave belge alınarak taşımalarımıza büyük kolaylık sağlandı. Sektörümüzdeki sürücü temini sıkıntısını çözmek için 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli şekilde, yaş kısıtlaması '69 yaşından gün almamış olmak' şeklinde uzatıldı." diye konuştu.