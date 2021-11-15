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Azerbaycan'da ithalat - ihracat ve frigo taşımacılığı

Kafkasya bölgesinin en gelişmiş ülkelerinden birisi olan Azerbaycan, her yıl Dünya’nın farklı coğrafyalarına ortaklaşa bir şekilde hizmet vermektedir.

Lojistik 15.11.2021, 21:38 15.11.2021, 21:42
Azerbaycan'da ithalat - ihracat ve frigo taşımacılığı

Azerbaycan, özellikle son yıllarda ülkesi içerisinde alt yapısına ayırmış olduğu yatırımlar sayesinde ülkesinde demiryolu bağlantılarına ve trafiğe açık birçok yolun yeniden tasarlanmasına onay vermiştir. Azerbaycan, aynı zamanda denize kıyısı olması sayesinde denizcilik faaliyetlerinde de ilerleme sağlamıştır. ,

Azerbaycan içerisinde aktif olarak Frigo hizmeti veren firmaların, taşımacılık ve nakliyat süresi boyunca kendilerine göre uygulamış oldukları birkaç unsur yer almaktadır. Bunun yanı sıra frigo taşımacılığı süresi boyunca dikkat edilmesi gerekilen unsurlar yer almaktadır. Frigo taşımacılığı yapan tüm firmaların, taşıma ve nakliyat hizmeti yapmadan önce araçlarını büyük bir dikkatle gözden geçirmeleri, iş yapmaya elverişli ve hazır olup olmadığından tam anlamıyla kesin olmaları gerekmektedir. Azerbaycan nakliye Firmaları arasında güçlü Özmal ağı ile Saygınlar Lojistik, Düzenli Parsiyel yükler topluyor. Baküde adres teslim.

Azerbaycan’a Frigo Taşımacılığında Dikkat Edilmesi Gerekilen Konular

Azerbaycan frigo taşımacılığı,Soğutuculu taşımacılık ve nakliyat konusunda en çok dikkat edilmesi gereken türdür. Frigo taşımacılığı yapmadan önce hangi ürünün hangi sıcaklık değerleri arasında taşınacağını iyi bilmekte ve aracın ısınını ürüne göre değiştirmek gerekmektedir. Herhangi bir aksaklık sonucu aracın ısısında en ufak bir değişim tonlarca malzemenin telef olmasına yol açabilmektedir. Azerbaycan nakliye  Bu yüzden frigo taşımacılığı yapmadan önce ürünlerin saklanması gereken sıcaklık değerleri;

-Isıya herhangi bir tepki vermeyen ürünler 18 derece ve üstünde saklanmaktadır.

-Kırmızı ve beyaz et, tavuk, sebze veya meyveler ortalama 4 derece ile 8 derece arasında saklanmaktadır. 4 derece ve 8 derece arası stabil olmakla birlikte, bu tür ürünler için belirlenen sıcaklık değerinin altında veya üstünde ortamlarda taşımacılık hizmeti yapılması istenmeyen durumların baş göstermesine neden olabilmektedir.

-Önceden uzun süre boyunca dondurulmuş etler, meyve veya sebzeler bu havasını koruyabilmek için ortalama -18 derece ile -26 derece arasında saklanmaları ve taşımacılık işlemlerinin bu sıcaklık değerleri arasında taşınması gerekmektedir.

Her meyve ve sebze ortalama 1 derece ile 10 derece arasında muhafaza edilmektedir. Bu aralığın değişiklik göstermesinde temel nedeni her meyve ve sebzenin kendisine özgü yapısı ve türü olmasıdır. Her meyve her ortama uyum sağlayamayacağı gibi her sebze de her ortama uyum sağlanamamaktadır.


 

Azerbaycan Türkiye arası Frigo Taşımacılığı

Azerbaycan ve Türkiye birbirleri ile sürekli iletişim ve diyalog halindedirler. Her iki ülkenin de ortak çıkarlarının olması Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak projelere imza atmasına vesile olmuştur. Türk halkı ve Azeri halkı birbirleri ile sürekli iletişim ve dostluk içerisindedirler. Her iki ülkenin de halkı birbirlerine karşı beslemiş oldukları iyimser tavrı nedeniyle, bu iki ülke arasındaki ticaret anlaşmaları gün geçtikçe artmaktadır.

Azerbaycan nakliye’de aktif olarak frigo taşımacılığı yapan firmaların etkinlik alanı ve müşteri sayısı her geçen gün artmış göstermektedir. Müşteri memnuniyetine büyük önem veren, bünyesindeki personellerin deneyimi ve tecrübesi sayesinde bugün Dünya’nın birden çok coğrafyasında etkin olarak hizmet vermektedir.

Azerbaycan Türkiye arası Mesafe

Azerbaycan’dan Türkiye’ye ve Türkiye’den Azerbaycan’a seyahat etmek isteyen birisi ortalama 1.500 kilometre yol gitmesi gerekmektedir. Bu türden bir yol binek bir araç yardımı ile 200 saat içerisinde gidilmektedir. Fakat taşımacılık, nakliyat ve frigo hizmetinde bulunan tır ve kamyonların bu türden uzun bir yolu günler belki de haftalar içerisinde gidebilmektedir. Tabiki de bu zaman aralıkları, şoförün hız anlayışına ve aracı nasıl kullandığına göre değişiklik gösterebilmektedir. Hopa sarp kapısından Gürcistan batum Azerbaycan kırmızı köprü, bakü , elet teslim yapılıyor. 3-4 gün varış süreleri.

Linkten Azerbaycan sayfamıza ulaşabilirsimiz:

https://www.sayginlartransport.com.tr/azerbaycan-nakliye/

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