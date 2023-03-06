Ayşem ULUSOY Yazdı: Küresel Pazar Payını Artırmanın Yolu Taşımada Entegrasyon

Küresel Pazar payını artırmanın yolu taşımada entegrasyon TİM ihracat raporuna baktığımızda 2020 yılında dünyada en çok ithalat gerçekleştiren sektörün 2,76 trilyon dolarlık hacimle kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü olduğunu görüyoruz. 2020 yılında küresel ithalatın yüzde 24,1’ini kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün oluşturduğunu söyleyebiliriz. Türkiye 2020 yılında 18,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamul ihracatı gerçekleştirmiştir. Bu anlamda kimya sektörü en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumundadır. 2021 yılının ilk 3 ayında 5,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artış yaşamıştır. Sektörümüzün kimyevi madde taşımadaki dağılımına baktığımızda yüzde 79,1’i deniz yoluyla, yüzde 17,6’sı karayoluyla, kalan yaklaşık yüzde 3,5’luk kesimi ise diğer şekillerde taşındığını görüyoruz.

BÜROKRATİK ENGELLER

Kimya ihracatın lokomotif sektörü. Bu nedenle lojistik süreçlerde ihracatçının yaşadığı bürokratik engeller ortadan kalkar, hız, güvenlik ve uyumluluk konusunda performans ve entegrasyon artırılırsa döviz girdisi de artacaktır. Tehlikeli maddelerin taşınması süreçlerine ulaştırma modları açısından baktığımızda ise; karayolları tehlike madde taşımacılığı oranı, diğer tüm taşıma türleri içinde yüzde 11,7 gibi yüksek bir orana sahiptir. ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlike sınıflandırması altında temelde 13 farklı madde grubuna yer verilir. Bu 13 farklı maddenin içinde ise farklı kodlara sahip yaklaşık olarak 3 bin 500 tehlikeli madde bulunur. ADR dışında denizyolu için IMDG, havayolu için DGR, demiryolu için RID, kanal taşımacılığı için ise ADNR çok önemli konvansiyonlardır.

PAZARDAN FAZLA PAY ALMA

Ülkemizin tehlikeli madde taşımacılığının küresel pazarından daha fazla pay alabilmesi için taşımacılık modları arasındaki entegrasyonun verimli bir şekilde tesis edilmiş olması gerekmektedir. Lojistik yük merkezlerinde tehlikeli madde taşımacılığına yönelik fiziki altyapı gerekliliklerinin sağlanmasının yanı sıra ülkemiz üzerinde transit yük taşımacılığının hızlanması ile söz konusu pazardan daha fazla pay alınabilir. Bu bağlamda ülkemiz üzerinden gerçekleşecek lojistik akışların hızlandırılması için yasal ve fiziki altyapıya yönelik çalışmalar tehlikeli madde taşımacılığının ülkemizde gelişmesinde etkili olacaktır. Petrol ve türevi ürünler açısından zengin olan ülkelere coğrafi yakınlığımız, ülkemizde nükleer enerjinin kullanımına yönelik çalışmalar, savunma sanayinin gelişimine yönelik adımlar, kimya sektöründeki gelişmeler ve ülkemizin lojistik bağlantılarının tüm taşıma modları ile entegre bir şekilde kullanılabiliyor olması sektörün gelişimine katkı sağlayacak unsurlardır.

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMA

Tehlikeli madde taşınması sürecinde ürünleri hazırlayan, sunan, kabul eden ve elleçleyen herkes için tehlikeli madde eğitimi elzem bir ön koşuldur. Tehlikeli maddelerin uygun şartlarda taşınmasını sağlamak adına yürütülen hazırlık sürecinde ve hazırlık sonrası taşıma sürecinde yaşanabilecek olası tehlikelerin önlenmesi ve ilgili tüm tarafların yetkinliğinin sağlanması adına uygun eğitim hayati bir önem taşımaktadır. Bununla beraber tehlikeli maddelerin taşınması öncesinde acenteler tarafından yürütülen eksik süreçler, hatalı paketlemeler gibi aksamalar firmaların zaman ve maliyet kayıpları yaşamalarına neden olmaktadır. Türkiye’de karayolu, demiryolu, havayolu ve denizyoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığı faaliyetlerinin uluslararası sözleşmeler, standartlar ve mevzuata uygun olarak güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az olacak şekilde, serbest, sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılması ve bu faaliyetlerin diğer taşımacılık faaliyetleriyle uyumlu olarak hizmet vermesi önemlidir. Ayrıca ilgili mevzuat, yönetmelik ve kanunların doğru ve zamanında uygulanmasının da son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.

UTİKAD’DAN EĞİTİM HAMLESİ

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) olarak hem mevzuat hem de havayolu modunda taşınan tehlikeli madde standartlarının neler olduğu konusunda üyelerimizi ve sektör paydaşlarımız bilgilendirmek, eğitim alanındaki var olan eksiklikleri gidermek adına bu yıl içinde “Tehlikeli Maddelerin Havayolu ile Taşınması Standartları ve Sorunların Çözümü Eğitimi”ni yeni eğitim seminerlerimize ekledik. Tehlikeli Madde Taşımacılığı ile ilgili 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla bazı işletmeler için Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı İstihdam Etme veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarından Hizmet Alma zorunluluğunun devreye alınmasıyla gerçek veya tüzel kişilerce tebliğin farklı yorumlanmasının önüne geçmek adına UTİKAD olarak yayınlanan genelge kapsamında üyelerimizi bilgilendirdik. Sektörümüzü ve üyelerimizi yaptığımız duyurularla, güncel eğitim içeriklerimizle en doğru şekilde bilgilendirmeye ve sektörümüzün faydasına olacak çalışmalara devam edeceğiz