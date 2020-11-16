AYK Scania’dan Vazgeçmiyor

Yapı kimyasalları üretimi ve nakliyesini gerçekleştiren AYK’ya yeni araçları satışı gerçekleştiren Doğuş Otomotiv Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Başaran Ağır Vasıta tarafından AYK Lojistik tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. Teslimat törenine Doğuş Otomotiv Scania adına Scania Bölge Satış Yöneticisi Volkan Kahya ve Tayfun Yılmaz, Başaran Ağır Vasıta adına Satış Müdürü Onur Ay ile AYK Yapı Lojistik Müdürü Samed Aydoğan katıldı.

“Hedefimiz araç parkımız ile dağıtım noktalarımızı arttırmak”

Yeni araçlarını teslim alırken bir açıklama yapan AYK Yapı Lojistik Müdürü Samed Aydoğan, yurtiçinde önemli noktalara taşımacılık yaptıklarını belirterek “AYK olarak, yapı kimyasalları ve yapıştırıcılar sektöründe çözüm üreten ve bu çözümleri müşterilerimize ulaştırmak için çaba harcayan güçlü, yenilikçi ve deneyimli bir firmayız. Bugün teslim aldığımı Scania araçlarımız bu vizyonumuz ile örtüşmektedir. Filomuzdaki mevcut Scania araçlarından aldığımız üstün performans sonucu araç parkımızı büyüterek Scania ile yolumuza devam etmek arzusundayız “ şeklinde konuştu.