Aygaz ve Sendeo genç girişimcileri destekliyor

Aygaz ve Aygaz’ın sürdürülebilir inovasyon kültürü sayesinde başarılı bir kurum içi girişim olarak hayata geçen Sendeo, genç girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk ve tek Sanal İnovasyon Yarışması’na sponsor olan Aygaz ve Sendeo geleceğin iş insanlarının projelerini değerlendirdi.

“Son noktaya teslimat” temasıyla gerçekleşen, yaklaşık iki ay süren ve geleceğin yenilikçi yüzlerini bir araya getiren yarışmanın final etabında öğrenciler fikirlerini projelendirdi. Finalde yarışan 12 lisans ve yüksek lisans öğrencisi, yapılan değerlendirmenin ardından ödüllerine kavuşurken, ayrıca finalistler yarışmanın ana sponsoru olan Aygaz ve Sendeo’da staj imkanına da sahip oldu.

Aygaz olarak Türkiye’nin sektöründeki en yenilikçi enerji şirketleri arasında yer aldığını belirten Aygaz İnovasyon ve Fikri Haklar Müdürü Zuhal Erdil, “Yenilikçi fikir ve projeleri hayata geçirerek paydaşlarımız için değer yaratmak adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu noktada da inovasyonun sadece iç kaynaklarımızla değil, tüm paydaşlarımızla senkronize olarak yarattığımız bir iş birliği kültürüyle sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu ekosistem içindeki yakın paydaşlarımız olarak genç girişimci arkadaşlarımızın değerli görüş ve fikirlerini her zaman önemsiyor ve destekliyoruz. Bu yarışmaya katılarak emek veren ve bizlerle birlikte olma cesaretini gösteren tüm arkadaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de genç arkadaşlarımızla birlikte değer yaratmaya ve güzel tecrübeleri paylaşmaya devam edeceğiz ve bu ekosistemi hep birlikte geliştireceğiz’’ dedi.

Sendeo’nun DNA’sında girişimcilik bulunduğunu, yenilikçi fikirlere imkân tanıyan ve ortam sağlayan bir şirket olduklarını belirten Sendeo Ticari Faaliyetler Direktörü Esin Çınar, “Son noktaya teslimat temasıyla geliştirilen projelerde genç arkadaşlarımızın yaratıcı fikirleri bizler için çok kıymetli. Yarışmaya katılan tüm genç arkadaşlarımı kutluyorum. E-ticaret her sene yüzde 65 büyümeye devam ediyor. Bu da beraberinde dağıtım ve teslimat sektörünün büyümesi demek. Dijitalleşmenin daha da ön planda olması, kalite ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaracak teknolojik çözümleri de beraberinde getiriyor. Geleceğin yenilikçi yüzlerinden dinlediğimiz fikirler bizlere ilham oldu. Sendeo olarak öğrenci kulüpleriyle iletişimi ve üniversite iş birliklerini kuvvetlendirmeyi önemsiyoruz. Bu yarışmanın da hem sektöre hem de ihtiyacımız olan genç ve yetişmiş insan gücüne katkıda bulunacağına inanıyorum” dedi.