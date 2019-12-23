Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
111946
ALTIN
283.458
DOLAR
5.9435
STERLİN
7.6919
EURO
6.5872

Aygaz Doğal Gaz Türkiye’den LNG ihracatı yapan ilk şirket oldu 

Faaliyetlerini, “doğal gaz piyasasının çok yönlü oyuncusu olmak” vizyonuyla sürdüren Aygaz Doğal Gaz, sıvılaştırılmış doğal gazın Türkiye’den ihracatını yapan ilk şirket oldu.

Aygaz Doğal Gaz Türkiye’den LNG ihracatı yapan ilk şirket oldu 

Faaliyetlerini, “doğal gaz piyasasının çok yönlü oyuncusu olmak” vizyonuyla sürdüren Aygaz Doğal Gaz, sıvılaştırılmış doğal gazın Türkiye’den ihracatını yapan ilk şirket oldu.

23 Aralık 2019 Pazartesi 15:39
1238 Okunma
Aygaz Doğal Gaz Türkiye’den LNG ihracatı yapan ilk şirket oldu 

Tüketicilerine boru hatları üzerinden doğal gazın toptan satışı  ve boru hattına henüz bağlanmamış  kullanıcılara ise özel taşıma araçlarıyla sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) satışı ve iletimi faaliyetlerini yürüten Aygaz Doğal Gaz, Türkiye’den LNG ihracatını gerçekleştiren ilk şirket oldu.

Komşu ülkelerden gelen yoğun LNG talebi üzerine çalışmalarını genişleten Aygaz Doğal Gaz, ilk ihracatını karayolu ile Bulgaristan’a gerçekleştirdi. 
Aygaz Doğal Gaz, bu ihracatıyla doğal gaz satışının yanısıra ekipman tedarikçilerinin de yurtdışı pazarlara açılmasına ve yurtiçinde sahip olunan bilgi ve tecrübenin  dış pazarlara aktarılmasına imkân yaratarak, Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor. 

Doğal gazın atmosferik basınçta yaklaşık olarak -162oC’ye soğutulması ile elde edilen ve çevre dostu bir yakıt olan LNG, ulusal iletim şebekesi veya şehiriçi dağıtım sistemi üzerinden boru hattıyla doğal gazın henüz ulaşmadığı bölgelerdeki tüketicilere iletiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaptan Taşımacılık, 8 adet MAN TGE minibüs satın aldı
Kaptan Taşımacılık, 8 adet MAN TGE minibüs satın aldı
Scania’dan sıfır emisyonlu teslimat
Scania’dan sıfır emisyonlu teslimat
Volvo Trucks, elektrikli kamyonlarını görücüye çıkardı
Volvo Trucks, elektrikli kamyonlarını görücüye çıkardı

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim