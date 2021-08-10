AYBİR LOJİSTİK’İN İLK RENAULT TRUCKS ÇEKİCİLERİ ARTIK FİLODA

Yurtiçi nakliyesinde uzman olan Aybir Lojistik, her türlü proje ve e-ticaret lojistiği operasyonlarını sürdürüyor. Artan talebi karşılamak üzere iş gücü ve filo yatırımlarına devam eden Aybir, 10 adet Renault Trucks T460 çekici alımı yaparak Renault Trucks ailesine katılıyor.

Teslimatın ilk dört aracı Aybir Lojistik adına Filo Yönetimi Müdür Yardımcısı Uğur Ayılmazdır, Operasyon Direktörü Tuncay Çınar, İdari İşler ve Satınalma Müdürü Talip Tırpan’a Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer ve Bölge Satış Müdürü Fuat Kara tarafından teslim edildi.

Filoları için ilk defa Renault Trucks alımı yaptıklarına dikkat çeken Aybir Lojistik Operasyon Direktörü Tuncay Çınar; “Her yıl bir büyüme hedefi ile operasyonlarımıza devam ediyoruz. Pandemi sürecinde zorlu koşullara rağmen lojistiğin önemi daha iyi anlaşıldı ve artan talepler ile yüzde 40’a yakın büyüme kaydettik. Bundan sonra pandemiden bağımsız olarak başta e-ticaret olmak üzere lojistik taleplerinin artarak devam edeceğini ön görüyoruz. Bu taleplere cevap verebilmek üzere filo yatırımlarımızı sürdürürken performansı yüksek, işletim maliyetleri uygun ama aynı zamanda operasyonlarımızda aksamalara neden olmayacak, verimli araçlar kullanmayı hedefliyoruz. Bu nedenle aldığımız referanslar ile Renault Trucks T serisini tercih ettik” dedi.

Aybir Lojistik Filo Yönetimi Müdür Yardımcısı Uğur Ayılmazdır ise filolarının 6 yaş ortalamasına sahip olduğunu belirtti; “Araçlarımız, ortalama olarak yılda 200 bin km yol kat ediyor. Herhangi bir sorun yaşanmadan lojistik hizmetlerimizin devam edebilmesi için dayanıklılık ve performansı kadar satış sonrası hizmetleri de önem taşıyor. Bu anlamda Renault Trucks ve Koçaslanlar Otomotiv için çok olumlu referanslar aldık. Umarız beklediğimiz yakıt tasarrufunu da yakalayacağız.”

Finansal hizmetler sayesinde tek noktada çözümler, süreci kolaylaştırıyor

Aybir Lojistik İdari İşler ve Satınalma Müdürü Talip Tırpan ise yeni Renault Trucks çekici alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in sunduğu paketlerden faydalandıklarına değindi. Böylece süreçlerin daha pratik olduğunu söyleyen Tırpan; “Hızlı hareket kabiliyeti nedeniyle RTFS çözümlerini tercih ettik. Ödeme planı ve faiz oranları da oldukça makul. Tek noktada tüm süreçleri yönetebilmek ise işimizi kolaylaştırdı” dedi.