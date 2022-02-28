Avrupa Seferleri Arttı Ağır Ticaride Bakım Önem Kazandı!

Lojistik sektöründe son yıllarda yaşanan değişimler, ağır ticari araç dünyasına da paralel şekilde etki etmeye başladı. Navlun bedellerinde yaşanan yüksek artışlar sebebiyle hem lojistik şirketleri, hem de ithalat ve ihracatçılar deniz yolu yerine kara yolunu tercih etmeye başladı. Ağır ticari araç kullanımının Avrupa seferlerinde hiç olmadığı kadar sıklıkla kullanılmasında ana etkenin son 1 senede 4,5 kat artarak 2.000 Euro ile 9.000 Euro arasında değişen oranlara ulaşması olduğunu dile getiren Aşin Otomobil ve Aşin Motorlu Araçlar Genel Müdürü Okan Erdem, yurt dışı seferi yapan ağır ticari araçlarda eksiksiz bakımın ve kapsamlı detaylı kontrollerin büyük önem arz ettiğine dikkat çekti.

Sıkı Avrupa normları bakımsız ağır ticarileri zor durumda bırakır

Son dönemde yurt içi sefer yapan ağır ticari araç sahiplerinin daha karlı olduğu için yurt dışı seferlere yöneldiğini söyleyen Erdem, "İthalat ve ihracatçıların özellikle Avrupa nakliyatlarında kara yolunu kullanmasıyla, ağır ticarilerin Avrupa normlarına uygun olmasını zorunlu kılıyor. Mekanik bakımları aksatılan ve eksikleri olan araçlar çok ciddi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı gibi bakımsız araç şoförleri yarı yolda bırakabiliyor, bu da yaptıracağınız bir bakım onarım işlemini 10 kat daha pahalıya yaptırmanız anlamına gelir. Otomobil tarafında araç sahipleri ellerindekini korumak adına bakımlara daha çok dikkat ederken, ticari araç sahipleri maliyet kaygılarıyla bakımları aksatabiliyor. Avrupa'daki lojistik faaliyetlerinin sorunsuz geçmesini isteyen ağır ticari araç sahiplerinin mutlaka bakımlarını aksatmadan yaptırmasını ve tüm teknik kontrolleri yetkili servislerinde gerçekleştirmesini şiddetle tavsiye ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Bugün ağır ticaride bakım alışkanlıkları otomobilin tam tersi

İkinci el araç fiyatlarındaki artışın, otomobil sahiplerini eldekini koruma yoluna yönlendirdiğini ve bu sebeple bakımlara ekstra önem vermeye başladığını, ancak ağır ticari dünyasında durumun tersine döndüğünü ifade eden Erdem, "Ticari amaçla kullanılan bu araçlar, maliyet kaygısıyla maalesef bakım atlayarak kullanılmaya devam ediyor. Halbuki bakımsız kamyon, otobüs ve çekiciler ortalama %10 ile %20 arasında daha yüksek yakıt tüketiyor. Motor rektifiyesi ya da revizyonunun 350 bin TL'den başlayan yüksek bedellerle gerçekleştirildiğini de ağır ticari araç sahiplerine önemle hatırlatmak istiyoruz." dedi.