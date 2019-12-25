Avrupa lojistik devi DSV, "Tırsan" dedi





Avrupa’nın en geniş ürün gamını sunan Tırsan, 55 ‘den fazla ülkedeki müşterilerine kalitesi ve verimliliği ile ön plana çıkan araçlar sunarak, Avrupalı lojistik firmalarının öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. 90’dan fazla ülkede, yaklaşık 60 bin çalışanı ile hizmet veren DSV, filo yatırımında tercihini Tırsan kalitesinden yana kullandı ve filosuna Kässbohrer K.SCS M Mega Tenteli Perdeli araçlar ekledi. Teslimat törenine; DSV Equipment Kıdemli Direktörü Søren Lund, DSV Equipment Direktörü Flemming Steiness, DSV Road Holding Ekipman Departmanı Müdürü Ronni Rosendal ve Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış Koordinatörü Mehmet Önen katıldı.



“Tırsan, Çok Yönlü Taşımalarımız İçin Kusursuz Çözüm Sunuyor”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan DSV Equipment Kıdemli Direktörü Søren Lund, kaliteli ürünler sunan, verimli çalışan ve müşterilerine değer katan yeni iş birliklerine verdikleri önemi vurgulayarak, “Filo yatırımımız için tercih ettiğimiz Kässbohrer K.SCS M Mega Tenteli Perdeli araçlar, KTL teknolojisi ve sağlam şasisi ile intermodal taşımalarımız için mükemmel bir çözüm sunuyor. Hem P400 sınıfı e-f-g-i vagon tiplerine uyumlu trenyolu taşımacılığı hem de gemi taşımacılığına uygun olan K.SCS M, çok yönlü operasyonlarımızı kusursuz bir şekilde gerçekleştirmemizi sağlıyor. Tırsan, firmamızın ihtiyaç duyduğu her konuda bize hızlı çözüm sundu. Bundan dolayı Tırsan ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve filomuzu Tırsan’ın kaliteli araçları ile güçlendirmeye devam edeceğiz”” açıklamasında bulundu.



“Çevreci Araçlarımızla Müşterilerimizin CO2 Salımını Azaltmasına Destek Oluyoruz”

Tırsan Treyler Kilit Müşteriler Satış Koordinatörü Mehmet Önen ise yaptığı konuşmada; “Tırsan olarak, ‘Şasi’ kategorisinde Treyler İnovasyon 2019 ödülünü kazanan Multifonksiyonel Konteyner Şasi K.SHG AVMH aracı, pazarın en hafif Swap Body aracı K.SWAU CL ve sağlamlığı ile ön plana çıkan perdeli treyler serileri dahil tüm intermodal ürün yelpazesini kapsayan en geniş ürün gamını sunuyoruz. Tırsan’ın sürekli gelişme yaklaşımının mükemmel örnekleri olan bu araçlarımızla, çevre dostu intermodal taşımacılıkta DSV'yi destekleyerek, şirketin CO2 salımını azaltmasına katkıda bulunacağız. Son olarak teslimatı yapılan K.SCS M Mega Tenteli Perdeli araçlarımız, gelişmiş güvenlik özelliklerinin yanı sıra operasyonel verimliliği artıran çok yönlü taşıma seçenekleri sunmaktadır. Aracın her iki yanında bulunan televrelerde ve zeminin ortasında dikme baba yuvaları ve dikme babalar ile donatılan K.SCS M, müşterilerimize operasyonlarında güvenli taşıma imkanı sunmaktadır. Ayrıca K.SCS M, televre üzerinde her iki tarafta 118 adet delik bulundurarak, yük bağlama çeşitlerini artıran ve Code XL Sertifikasyonu için uygun olan patentli K-Fix Yük Güvenlik Sistemi ile sunulmaktadır.



Tırsan olarak, DSV ile olan güçlü iş birliğimize büyük önem veriyoruz. En son teknolojiye sahip araçlarımız ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefleyen satış ve satış sonrası ekibimiz sayesinde, DSV ile iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz.”



K. SCS M Tenteli Perdeli Mega Treyler Teknik Özellikleri

• 5. Teker Yüksekliği: 950 mm

• İç Net Yüksekliği: 2.950 mm veya 3.000 mm

• Palet Kapasitesi: 34 Adet

• King-Pin Kapasitesi: 12.000 kg

• Dingil Yükü: 27.000 kg

• Brüt Ağırlık: 39.000 kg

• Dış Uzunluk: 13.680 mm

• İç Uzunluk: 13.610 mm

• Toplam Genişlik: 2,550 mm

• İç Genişlik: 2.480 mm

• Dingil mesafesi: 7.700 m