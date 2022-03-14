Avrupa Komisyonu, Rus gazına bağımlılığı kaldırmak ve AB’yi yeniden “güç”lendirmek için yeni bir biyometan hedefi belirledi

Avrupa Biyogaz ve Ortak Gelecekler Birliğini oluşturan 30 kurum, geçen Aralık’ta Biyometan Bildirgesini yayınlamış, biyometan varlıklarını 35 milyar metreküpe çıkarma çağrısını yapmıştı. Bu hedefin parçası olarak AB, 2022 yılı içerisinde mevcut biyometan varlığını da iki katına çıkarmayı istiyor. Bu, hızlı bir biçimde adım atılmasını gerektirirken AB Yenilenebilir Enerji Direktifi başta olmak üzere çeşitli yasal süreçlere de entegrasyonunu zorunlu kılıyor.

Sürdürülebilir biyokütle hammaddesini mobilize etmek ve yeni üretim kapasitesine yatırım yapmak

Hedefe ulaşmada atıklar ana kaynağı oluştururken ardıl ya da çift ekin ekim uygulamaları da yiyecek ve yem üretimi ile rekabet etmeksizin bir ek kaynak olarak düşünülebilir.

Bugün, AB 3 milyar metreküp biyometan üretmekte. Bunu 35 milyara çıkarmak, çoğunlukla atıklardan oluşan sürdürülebilir biyokütle hammaddesinin mobilizasyonunu ve 5 bin yeni biyometan tesisinin inşaatını gerektiriyor. Teknik açıdan bu, önümüzdeki 8 yıl içinde 80 milyar euroluk yatırımla uygulanabilir ve doğal gazdan belirgin derecede ucuz olacak biçimde biyometan üretimi gerçekleştirilebilir. Yeni entegre biyogaz – biyometan tesislerinin yanı sıra mevcut biyogaz tesislerine metanlaştırma üniteleri eklemek maliyet açısından olumlu olacaktır.

35 MİLYAR METREKÜPÜN DAĞILIMI

Tablo, AB’nin kendi biyokütle kaynakları aracılığıyla sürdürülebilir bir şekilde 35 milyar metreküp biyometanı nasıl üreteceğini göstermektedir. Bu besleme stoku karışımı, önceki çalışmalar ve endüstriyel atık sular üzerine öngörüler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öngörüler son derece gerçekçidir.