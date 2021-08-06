Avrupa'daki lojistik çalışanları ne kadar kazanıyor? İşte ortalama maaşlar...

Lojistik, ham maddenin üretime girmesinden işlendiği, tüketiciye ulaştığı, kullanıldığı ve hatta geri dönüştürüldüğü ana kadarki her aşamayı kapsayan bir süreçtir.

Nitelikli olmak, bu sektörde çalışmak isteyenler için aranan ilk şarttır. Mutlak bir eğitimle başlaması gereken lojistik kariyerinde adaylar, Avrupa'da birçok iş fırsatına sahiptir.

Lojistik Sektöründe Avrupa'nın Önde Gelen Ülkeleri

İşte sizin için nicel verilere göre Avrupa'daki iş yelpazesine ilişkin bazı örnekler.

Pazar Lideri: Almanya

2016 yılında Dünya Bankası tarafından üçüncü kez dünya lojistik şampiyonu seçilen Almanya, Avrupa'da lojistik sektörüne liderlik ediyor. Almanya'nın en önemli coğrafi özelliği, Avrupa ulaşım ağının ortasında olmasıdır. Ayrıca Tracking ve Tracing gibi lojistik yetkinlikleri ve güçlü ekonomisi ile lider konumdadır.

Almanya'nın önde gelen lojistik şirketleri arasında Deutsche Post, DHL, Rhenus ve UPS bulunmaktadır. Maaş aralıkları genellikle yıllık olarak değişmektedir. Bir uzman 39.400 Euro kazanırken, bir lojistik koordinatörü yılda 41.000 Euro ve bir yönetici ortalama 53.000 Euro kazanmaktadır.

Fransa

Fransa, lojistik sektöründe Avrupa'da ikinci, dünyada altıncı sırada yer almaktadır. 150 bin lojistik firmasına ev sahipliği yapan Fransa'nın da ortalama 1,8 milyon lojistik çalışanı bulunmaktadır.

Avrupa'nın en büyük ikinci hızlı tren ağına sahip olan Fransa, Avrupa'nın lider kara yolu ağına sahiptir. Fransa, Avrupa'da en büyük iç suyolu ağı unvanına da sahiptir ve bu ağın uzunluğu yaklaşık 8.500 km'dir.

İstihdam açısından, bir uzman yılda ortalama 35.000, bir lojistik koordinatörü yılda ortalama 42.900 Euro ve bir yönetici 53.000 Euro kazanmaktadır.

Polonya

Polonya, lojistik ve ulaşım açısından çok avantajlı bir konumda olmasıyla birlikte lojistik ve taşımacılık alanında son derece etkin bir şekilde faaliyet göstermektedir. Avrupa'nın ortasında yer alan Polonya'nın piyasa fiyatı 5,9 milyardır. Doğu Avrupa'daki en büyük lojistik sektörü olan Polonya, Avrupa'da yedinci sırada yer almaktadır.

Polonya'da genellikle kara taşımacılığı kullanılırken, istihdam da buna göre şekillenmektedir. Uzmanlar genellikle yılda ortalama 50.400 PLN/10.900 Euro kazanırlar. Bir lojistik koordinatörü 60.000 PLN yani yılda ortalama 13.000 Euro kazanırken, yöneticiler 101.000 PLN /22.000 Euro kazanmaktadır.

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti son yıllarda ekonomik olarak büyüyor ve bunun en büyük nedenlerinden biri ulaşım yollarının iyileştirilmesidir. Aynı zamanda artan tüketim ihtiyaçları ile ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Çek Cumhuriyeti'nin lojistik planlaması, özellikle ulaşım, ülkedeki lojistik maliyetlerinin %37'sini oluşturur. Ülke ayrıca coğrafi konumu sayesinde Avrupa ticaretinde büyük bir yer tutmaktadır.

Başkent Prag, ülkenin lojistik sektöründeki öncüsüdür. Otomotiv sektöründe de ilerleyen Çek Cumhuriyeti'nde lojistik çalışanlarının maaş skalası yıllık 299.000 CZK / 11.600 Euro ile 823.000 CZK / 32.000 Euro arasında değişmektedir.

Kaynak: threadinmotion.com/tr/