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AVLUNGO’dan 50 MİLYON TL’lik ParkPalet Yatırımı

Türkiye’den dünya genelinde 3000’den fazla rotaya lojistik teklifi alma imkanı veren Navlungo; hava, kara, deniz ve tren yolu taşıma alternatiflerini saniyeler içinde kullanıcılarına sunarak ekonomik kazanımın yanı sıra, zamandan da tasarruf sağlıyor.

Lojistik 03.02.2022, 11:25 03.02.2022, 11:28
AVLUNGO’dan 50 MİLYON TL’lik ParkPalet Yatırımı

6 FARKLI ÜLKEDE DEPOLAMA VE SİPARİŞ HAZIRLAMA OPERASYONU VEREN PARKPALET, ARTIK NAVLUNGO BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTERECEK…

Yurtdışına ürün göndermek isteyen firmalara anında lojistik teklifleri üretip satın alma süreçlerini yöneten ve bünyesinde bugüne kadar 3500 firmaya hizmet veren Navlungo, müşterilerine sadece lojistik değil depolama hizmeti de vermek amacıyla 6 ülkede online olarak depolama ve e-ticaret fulfillment hizmeti veren Park Palet’i 50 milyon TL’ye satın aldı.

Türkiye’den dünya genelinde 3000’den fazla rotaya lojistik teklifi alma imkanı veren Navlungo; hava, kara, deniz ve tren yolu taşıma alternatiflerini saniyeler içinde kullanıcılarına sunarak ekonomik kazanımın yanı sıra, zamandan da tasarruf sağlıyor.

Türkiye’nin ilk dijital lojistik platformu Navlungo, 6 ülkede faaliyet gösteren online depolama ve e-ticaret fulfillment hizmeti veren Park Palet’i satın aldı. Navlungo, bu satın alma ile birlikte e-ihracat alanında uçtan uca çözümler sunmanın yanı sıra 15’i yurt dışında olmak kaydıyla 292 depo ve 2 milyon 300 bin paletlik hacmi ile Türkiye’nin en geniş depolama alanına sahip kuruluşu oldu. Yeni dönemde e-ticaret alanındaki markaların sipariş alması, siparişlerin hazırlanması, aldığı siparişlerin müşteriye iletilmesi ve iade sürecinde geçen tüm operasyonun tek bir sistem içerisinde toplanmasını sağlayacaklarının bilgisini veren Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, “Bugünden itibaren yurtdışı pazaryeri satışları ve benzeri satış kanallarından oluşturulan siparişlerin depolama, kargo ve e-ticaret operasyonlarını tek bir platform üzerinden sunabileceğiz. E-ticaret lojistiği, e-lojistik hizmetlerinin yanı sıra Park Palet by Navlungo ile e-depolama gibi farklı alanlarda da entegre hizmet vermeye başladık. Öte yandan bu satın alma ile hem Navlungo’nun hem de hizmet verdiğimiz markaların dünya pazarındaki rekabet gücünü de artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Dijital dönüşümün hız kazandığı bu dönemde, uluslararası düzeyde organizasyon seviyesine ulaşmanın oldukça önemli olduğunu belirten İsa Korkmaz;

“Bu dönemde markaların; müşterilere zamanında teslimat kabiliyeti, siparişe hızlı yanıt verme becerisi ve iyi bir depo yönetimi hizmetine sahip olmasının önemi artıyor. Depolarımızın modern yerleşimi ve tasarımı, son teknoloji depo yönetim araçları ve sistemleriyle desteklenmektedir. Bu da süreç organizasyonunu iyileştirerek, yüksek performanslı depolama ve e-depolama ve sipariş hazırlama hizmetleri sunmamıza fırsat veriyor” dedi.

Amerika’da Kendi Depomuzu Açtık, İngiltere’de de Önemli Adımlar Atacağız

Parkpalet Navlungo’nun global gücü olacağını belirten Parkpalet Ceo’su Alp Çiçekdağı,

“Navlungo ile birleşme sürecinde Amerika’da 5 bin m2 depomuzu da açmış olduk, bunun yanında Türkiye’de de 3 vardiya hizmet veren kendi depomuzu ay sonunda devreye alıyoruz. Yeni dönemde dünyanın her bölgesinde hem Türk hem de global firmalara fulfillment hizmeti vereceğiz” açıklamalarında bulundu.

Bugüne kadar çok sayıda kurumsal firma, KOBİ ve e-ticaret satıcısının yurtiçi ve yurtdışında lojistik depolama ve e-ticaret fulfillment ihtiyaçlarını geniş depolama ağı üzerinden karşılamış olduklarını belirten Parkpalet Ceo’su Alp Çiçekdağı,

“Artık Parkpalet by Navlungo olarak depolama hizmetlerini uluslararası kargo hizmetleri ile birleştirerek firmalara e-ihracat konusunda uçtan uca hizmet sunabiliyor olacağız. E-ticaret satış altyapılarına ve pazaryeri kanallarına entegre bir şekilde sunduğumuz depolama, sipariş hazırlama, iade, stok yönetimi ve kargo hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimiz tüm lojistik operasyonlarını bize bırakarak ürün geliştirme ve pazarlamaya odaklanabiliyorlar. Şu anda Almanya, İngiltere, Amerika, Hollanda ve Romanya gibi ülkelerde verdiğimiz fullfilment hizmetlerine yeni ülkeleri de ekleyerek büyümeye devam edeceğiz” dedi.

2020 yılında İda Capital liderliğinde, Akkök Holding, Akiş GYO, Etki yatırım Aş ve Gilan katılımıyla tohum yatırımı alan ve yatırım turlarına devam eden Navlungo, ParkPalet birleşmesi ile birlikte Seri A turuna hazırlanacak.

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