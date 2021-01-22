Avek Lojistik’in Tercihi Yeniden Krone Oldu

Avrupa’nın treyler devi Krone, Türk nakliyecisinin ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Kaliteli ve uzun ömürlü ürünleriyle nakliyecilere rekabet gücü ve düşük işletme maliyetleri konusunda sayısız avantajlar sağlayan Krone, aynı zamanda Türkiye’de yaptığı yatırımlar neticesinde kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebiliyor. Bu doğrultuda yıllardır yatırımlarında Krone’yi tercih eden Ankara merkezli Avek Lojistik, 20 adet daha Krone Profi Liner Ultra ile filosunu güçlendirdi.

Dünyaca ünlü içecek markalarının Türkiye’deki lojistik iş ortağı olan Avek Lojistik’in filosunda 60’dan fazla treyler bulunuyor. Lojistik operasyonlarında kaliteden hiçbir zaman ödün vermeyeceklerini belirten Avek Lojistik Genel Müdürü Cengiz Gazi Terzi, “Bu yatırımı yaparken filomuz için en kaliteli, en donanımlı, en verimli sonuçları alabileceğimiz ve satın aldıktan sonra satış sonrası yapılanmasıyla hep yanımızda hissettiğimiz Krone markasını tercih ettik. Bildiğiniz üzere dünyaca ünlü içecek markalarının Türkiye’deki lojistik iş ortaklarından biriyiz. İçecek taşımacılığında en önemli hususlardan biri kullandığınız ekipmanda hafiflik avantajı sağlayabilmek ve Krone Profi Liner Ultra ürünü bizlere bu hafifliği sağlarken alışılagelmiş Krone sağlamlığından ve dayanıklılığından asla ödün vermiyor. Avek markasının standartlarını iş ortaklarımıza paralel olarak hep yükseltmeyi amaçlıyoruz. Krone ailesine bu önemli işbirliğimiz için tekrar teşekkür ediyorum. Kalite standartımızı yükselten yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun.” şeklinde konuştu.