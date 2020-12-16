Atlas Lojistik Ödülleri Bu Yıl Dijital Ortamda Sahiplerini Buldu

“Atlas Lojistik Ödülleri” yarışmasının ödül töreni 15 Aralık 2020 tarihinde dijital ortamda gerçekleştirildi. 11 yıldır kesintisiz olarak lojistik sektörünün medyası ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile devam eden yarışmanın ödül törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay, TİM Başkan Vekili ve İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sektör dernekleri başkanları ve yöneticileri, iş dünyasının önemli isimleri ve lojistik sektörünün profesyonelleri katıldılar. Törende lojistik sektörünün başarılı markaları ve profesyonelleri ödüllerini alırken; yaptıkları ihracatla lojistik sektörüne iş değeri yaratan başarılı ihracat şirketleri de ödüllendirildi.

Toplam 68 adayın farklı kategorilerde yarıştığı ve 11 ihracat şirketinin de jüri tarafından ödüle layık görüldüğü ödül töreninde Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay bir konuşma yaparak lojistiğin önemini vurguladı. Özellikle salgın döneminde lojistiğin önemine vurgu yapan Turagay, Türkiye’nin lojistik altyapı yatırımlarına, Kuşak ve Yol Projesi’ne, taşımacılık ve lojistik alanında yapılan düzenlemeler ilişkin bilgiler verdi.

Daha sonra organizasyon komitesi adına İlker Altun da bir konuşma yaptı.

“Gönül isterdi ki bunu insanın insana dokunabildiği bir ortamda gerçekleştirelim fakat 2020 özel bir yıl. Umarım seneye tekrar fiziksel ortamda gerçekleştireceğimiz bir törende buluşuruz.” diyerek sözlerine başlayan İlker Altun, sözlerini şöyle sürdürdü; “Saygınlığını kanıtlamış bir yarışma gerçekleştiriyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü biz; Aysberg Basın Yayın Grubu ve onun ürünleri olan KargoHaber, Intermodal, Kasa, Taşımacılık Rehberi gibi yayınlarımızla, bizim gibi sektörümüze yönelik yayın yapan diğer lojistik sektörü yayıncıları ile birlikte, taşımacılık ve lojistik sektörüne vitrin olmaya, sektörün sesi soluğu yüzü olmaya, sektörel kavramlar geliştirmeye, bu kavramların içini doldurmaya, sektörün kaydını tutmaya, yapılabildiği ölçüde de geleceğine ışık olmaya çalışan şirketleriz.

Bu yeterince ciddi bir sorumluluk elbette. Ama biz lojistiğe biraz daha dikkat çekmek için lojistik alanındaki başarıları öne çıkartıp alkışlatmak istiyoruz.

Biz biliyorduk ama salgın sürecinde herkes lojistiğin farkına vardı...

Burada anahtar kelime farkındalık... Bu yarışmanın en önemli amacı, motivasyonu, en önemli gerekçesi de sektörel farkındalık yaratmaktır.

Hayat Eve Sığar... Evet doğru ama evde de bir şeyler lazım... Bunu da birisi alacak, depolayacak, taşıyacak, eve kadar getirecek. Tarladan madenden, fabrikaya depolara, oralardan mağazalara ve son olarak da evlere getirenler lojistikçilerdir...

En son aşı söz konusu olduğunda da gördük, iş döndü dolaştı ‘bu aşıyı kim nasıl taşıyacak, nerede ve nasıl koruyacak’ noktasına geldi. Yarışmamız; ekmekten ilaca, gömlekten buzdolabına kadar ne var ne yoksa sırtından geçiren lojistik sektörünün emekçileri, yöneticileri, yatırımcıları ve işletmelerinin hak ettikleri görünürlüğüne katkı sağlamayı başarabiliyorsa, işimizi tam olarak yapmışız demektir.

Bu çalışmada; emeğini, desteğini, bilgi birikimini ve zamanını esirgemeyerek katkıda bulunan jüri üyelerimiz ve yarışmaya emek veren ekip üyelerimiz de bu çabaları nedeniyle sektörümüzden, kocaman bir teşekkürü hak ediyorlar.

Bu inanç ve beklentiyle tüm yarışmacıları ve kazananları kutluyorum.”

Toplam 35 Ödül Sahipleriyle Buluştu

Ödüllerin sonuçlarına BURAYA tıklayarak ulaşılabilirsiniz.