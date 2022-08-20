Atış Lojistik 6 adet Volvo FH 500 çekici ile filosunu güçlendirdi

Müşterilerinin çözüm ortağı olma hedefiyle faaliyet gösteren Volvo Trucks’ın; yakıt verimliliği, gücü ve sağlamlığı ile öne çıkan araçlarının da filoya eklenmesiyle; Atış Lojistik’in tamamı Volvo araçlarda oluşan filosu 18 adede ulaştı.

Teslimat töreninde; Atış Lojistik Firma Sahipleri Abdullah Atış ve Mehmet Salih Atış ile Volvo Trucks Saha Satış Müdürü Erkan Şenyurt ve VFS Finansman A.Ş. (Volvo Finans) Bölge Satış Müdürü Tuncay Alev hazır bulundu.

Atış Lojistik Firma Sahibi Abdullah Atış, VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) finansman desteğiyle satın aldıkları 6 adet Volvo FH 500 çekici ile ilgili şunları dile getirdi “Bu iş birliğinde; araçların gücü, sağlamlığı, güvenlik donanımları ve sürücüye sunduğu konfor sebebiyle Volvo Trucks markasını tercih ettik. Satış süresince karşılıklı güven ve saygı çerçevesindeki iletişimimiz, satış sonrası hizmetlerde de aynı şekilde devam ediyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinde, yeni araç filomuzu Volvo Truck markası ile genişletmekten oldukça memnunuz ve iş ortaklığımızın uzun yıllar devam etmesini temenni ediyoruz.”

Volvo FH 500 araçlarda bulunan; sürücünün tüm bilgilere kolayca erişebildiği dijital ana gösterge ekranı, I-Shift akıllı şanzımanı, güçlü VEB+ yardımcı fren sistemi, kişiselleştirilebilir Volvo Dinamik Direksiyonu, yeni dizayn LED farları, acil frenleme sistemi ile beraber önden çarpışma önleyici ikaz sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte tutma asistanı gibi güvenlik donanımları da Atış Lojistik’in güvenlik, konfor ve kazanç beklentilerini karşılıyor.

Volvo FH 500 çekiciler yüksek performansı, sağlamlığı, yakıt verimliliği ve konforu ile öne çıkıyor. Aynı zamanda, çevre dostu olması nedeniyle uluslararası uzun yol taşımacılığında tercih ediliyor.