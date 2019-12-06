Atilla Yıldıztekin Hopa'da nakliyecilere lojistiği anlattı

HOPA- Hopa TSO tarafından düzenlenen Tedarik zinciri ve Lojistik konulu eğitim seminerinin konuğu HOPAPORT Lojistik Danışmanı Atilla Yıldıztekin idi.

Hopa TSO toplantı salonunda düzenlenen eğitim seminerine TSO Başkanı Osman Akyürek, Meclis Başkanı Gökhan Bıyıklı, Meclis ve Yönetim kurulu üyeleri, HOPAPORT Genel Müdürü Meriç Burçin Özer ve Hopa’lı Lojistik firma yöneticileri ve temsilcileri katıldılar.

Atilla Yıldıztekin Hopa Limanının lojistik danışmanlığının yaptığı için, ayda bir Hopa’ya geldiğini Hopa TSO tarafından düzenlenen böylesine önemli bir semineri vermekten mutlu olduğunu ifade ederek; katılımcılara kendi hayatından kesitler aktardı.

Tedarik zinciri kavramının artık öneminin herkes tarafından anlaşılmaya başlandığını ifade ederek; tedarik zincirinin hammaddenin ortaya çıkartılmasından başlayarak işlenmesine, üretime sevk edilmesine, ürünün ortaya çıkartılması ve pazarlanmasına ve satışına kadar geçen süreyle bitmediğini ifade ederek “. Tedarik zinciri ürünün tüketilmesi ardından tüketilen ürünlerin tekrar geri dönüşümün sağlanarak tekrar üretime ve tüketime sürülünceye kadarki süreci kapsar. Tedarik zinciri yöneticiliği de şirketin pazarda gelişimini sağlar. Tedarik zincirindeki halkalardan birinin kopması halinde, şirket bünyesinde sıkıntılılarda başlar demektir. İşte bizim gibi danışmanlarda bu zincirin halkaları arasında uyumun artarak devamının sağlanmasında rol oynarlar. Bu yönü ile olayı düşündüğünüzde tedarik zinciri yönetimi kendi başına apayrı ve uzmanlık alanı isteyen bir sektör olarak önümüzde durmaktadır. Belki bir aşamada sizlerde bu zincirin içine girerek aktif rol oynayacaksınız” dedi.

Atilla Yıldıztekin eğitim seminerinde Lojistik sektörüne değinerek; Lojistiğinde halkalardan oluşan zincir olduğunu, bu zincirde sadece tüketicinin olmadığını ifade ederek “Lojistiğin tanımını yapacak olursak Üretim ve Tüketimi oluşturan iki farklı nokta arasında yapılan taşımacılık desek doğru olur. Lojistiğin önemli bir kolu depoculuktur. Üretim ve tüketimi dengelemek için depolama yapıyoruz. Lojistik planlar, uygular ve kontrol eder. Yani Lojistik Üretim ve Tüketim noktaları arasındaki sürecin planlanmasıdır. Lojistik birbirine değen en az 3 tedarik zinciri operasyonunun kontrol altında yerine getirilmesidir. Lojistik nakliye-depolama-gümrükleme-dağıtım sonrası bir değer yaratır Lojistik operasyonunda üretimin dışında kalan her şey lojistiktir. Günümüzde artık Lojistik yönetim firmaları çıktı. Lojistik çözüm ortakları süreci planlıyor. ”diye konuştu.

Seminer sonrası katılımcıların sorularını da cevaplayan Atilla Yıldıztekin’e verdiği yararlı bilgiler için Teşekkür eden Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek “İyi ki Hopa’ya geliyorsunuz, İyi ki varsınız Sizi tanıdığımız ve yararlı bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

Atilla Yıldıztekin Hopa’yı sevdiğini, amacının Hopa Limanının gelişimini sağlamak olduğunu, bunun da Hopa’nın gelişimine denk düştüğünü ifade ederek kendisine gösterilen sıcak sevgi ve ilgiden dolayı seminere katılan konuklara teşekkür etti.