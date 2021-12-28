Asset Global Logistic Integration’nun yeni web sitesi yayında!

Lojistik sektörünün köklü şirketlerinden Asset GLİ 18 yıl gibi kısa bir sürede toplam yaklaşık yedi ayrı lokasyonda ve 300’e yakın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük gümrük müşavirliği ve danışmanlık firmaları arasına girmeyi başaran ASSET Grup, son dönemde hem Türkiye genelinde hem de kendi sektöründe öne çıkan markalardan biri.

18 yıldır gümrük ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren küresel ölçekte entegre hizmetler sunan Asset GLİ web sitesini yeniledi. assetgli.com Tasarımı ve kullanılan renklerde ilk kurulduğu günden bu güne devam eden turuncu rengi ile logo ve marka kimliği ile uyumlu olarak dizayn edildi. Asset GLİ bünyesinde verdiği hizmetleri markanın adının altında toplanan tüm alt markalarını içerecek şekilde tasarlandı.

Dijitalleşme stratejileri kapsamında asset.com.tr web sitesi; sade ve mobil uyumlu tasarımı ve kullanıcı dostu bir menü yapısı ile yenilendi.

Son dönemde oldukça dikkat çeken, bilgiyi görselle anlatmaya dayanan infografik kullanımı da web sitesinde yalın bir şekilde kullanan Asset Global Logistic Integration kurumsal web sitesinde daha sade samimi bir tema kullanırken turuncu rengini değiştirmedi. Daha rafine bir estetik anlayışla tasarlanan yeni web sitesi; kullanıcı dostu bir tasarımla birlikte daha interaktif bir görünüme kavuştu.

Web sitesi aynı zamanda, şirketin içerisindeki gelişmeleri de kamuoyu ile doğrudan paylaşabilme imkânı sunuyor.

Asset Global Logistic Integration’ın web sitesine bağlı olarak kurulduğu günden bu yana lojistik sektörüne hem mevzuat hem de danışmanlık içeren sektör ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir blog sayfası da bulunmakta. Asset Global Logistic Integration’her biri ve alanında uzman personellerinin de bilgi birikimleri tecrübeleri ile oluşturdukları lojistik, gümrükleme, süreç ve operasyonel bilgiler ile ilgili içerikleri paylaşmakta oldukları web sitesinde aynı zamanda güncel mevzuat bilgilendirmeleri de yapılmakta.

Yenilenmesi kapsamında yaptığı tüm hizmetleri ayrı ayrı kategorilere ayırarak tüm hizmetlerini alt markalarda konumlandırıp her alanın kendi altında hizmet vermesini sağlayarak daha takibi kolay, hizmeti geniş bir iş yapış düzenine geçti.

Yeni marka olarak çalışmalarına her bir iş kolunun ayrı hizmet vereceği markalar olacak. Bu markalar; Taşımacılıkta Asset World Wide Express, özel ilgi gerektiren zorlu proje taşımacılığında butik ve özenli çözümlerde Asset Pro+, karayolu taşımacılığında Asset Road Transport, fuar ve etkinlik yüklerinde nakliye çözümlerine Asset Expo, denizyolu taşımacılığında Asset Ocean Freight, tüm taşımacılık ihtiyaçları için efektif entegre çözümlerde Asset Intermodal, küresel ticarette hava kargo çözümlerinde Asset Air Cargo, gümrükleme mevzuatında işlerin detaylarına hakim alanında uzman kişilerin danışmanlığı için Asset Customs, depolama, dağıtım, tedarik zinciri yönetiminde Asset Warehousing, tüm taşımacılık risklerine karşı entegre ve sigortacılık hizmetlerinde Asset Cargo Insurance, taşımacılık ve gümrükleme sorunlarına danışmanlık ve çözüm merkezi olarak Asset Assist, gümrükleme çözümlerinde hız ve takip ile maliyet inovasyonu teknolojisinde Asset Optimus isimleri ile kendi altında 12 marka ile alanında uzman personelleri ile hizmet vermeye kaldığı yerden daha güçlü devam ediyor.