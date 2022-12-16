Aslantürk Lojistik&Turpak İşbirliği Vites Büyüttü!

Yönettiği operasyonla zamana karşı her daim yarışan Aslantürk Lojistik, Turpak teknolojileri ile yoluna devam ediyor. Kırıkkale antreposunun ardından İstanbul Tuzla’daki yeni tesisinde de Turpak ile işbirliği yapan şirket, sektörün en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturan yakıt giderlerini online ortamda takip edebilmek adına 200’den fazla aracında Turpak güvenli yakıt ikmal teknolojilerini kullanmaya başladı.

Turpak yakıt yönetim teknolojileri vasıtasıyla Kırıkkale ile İstanbul operasyonlarında anlık olarak yakıt stoklarını kontrol edebilen Aslantürk Lojistik, yakıt ikmallerini de taşıt tanıma teknolojisiyle takip ederek verilerin doğruluğundan emin olabiliyor. Turpak’ın müşterilerine sunmuş olduğu “Centroweb” yazılımı ile internet bağlantısının olduğu her yerde, bilgisayar, tablet, akıllı telefon aracılığıyla anlık olarak tüm yakıt verilerine ulaşılabiliyor. Bu sayede şirketler, kullanmış oldukları akaryakıtın tamamını Turpak Otomasyon Sistemleri ile kontrol altına alarak, ikmallerde oluşan farkları da ortadan kaldırarak maliyetlerde tasarruf sağlıyor.