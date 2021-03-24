Ars-Pet, 110 Adet Tırsan Aracı İle Büyümeye Devam Ediyor

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider Tırsan’ın, uzun dönemli iş ortağı Ars-Pet Lojistik

firmasının İzmir’de bulunan merkez ofisinde gerçekleştirdiği teslimat törenine; firma sahipleri Aslan Savaşan, Cem Savaşan, Ars-Pet Lojistik Genel Koordinatörü Can Erbak ve Tırsan Treyler

Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi. Tırsan, Vazgeçilmez Tek İş Ortağımız Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan firma sahiplerinden Aslan Savaşan; “75 yıllık köklü bir

firma olarak, filomuzda bulunan ileri teknoloji ile donatılmış araçlarımız ve İtalya’da bulunan ofisimiz ile müşterilerimizin iş süreçlerini kolaylaştırıyor ihtiyaçlarına en uygun hizmet ve çözümleri

üretiyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere başta Almanya, Hollanda, Yunanistan, Lüksemburg, Slovakya, Fransa, Makedonya, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Avusturya, Belçika ve İtalya

ülkelerine; ağırlıklı olarak otomotiv, yedek parça, tekstil ve gıda taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Tırsan ile yıllardır devam ettirdiğimiz güçlü iş birliğinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tırsan

araçları ile hem yurt içi hem yurt dışı müşterilerimize en iyi hizmetleri sunarak, sektörümüzü ileriye taşımaktan dolayı gururluyuz. Tırsan, operasyonlarımızın esnekliğini destekler şekilde

tasarlanmış, en kaliteli ve sağlam şekilde üretilen araçları ile vazgeçilmez tek iş ortağımız. Filomuzda şu anda bulunan 330 adet Tırsan aracımızın performansından çok

memnunuz, yeni yatırımımızla filomuzu 440 araca büyüttük. Tırsan araçlarının, sağlamlığının yanı sıra düşük işletme maliyeti ve yüksek ikinci el değeri de firmamız için büyük avantaj. Ayrıca

Tırsan, sahip olduğu en geniş servis ağı ile firmamızın tüm operasyonlarını her zaman tam destekliyor” dedi.

Değerli İş Ortağımızın Her Zaman Yanındayız

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç konuşmasında, “Ars-Pet Lojistik ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Uzun yıllardır karşılıklı güvene dayanan nakliye

sektörünü ileriye taşıyacak çalışmaları beraber yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan olarak, ödüllü Ar-Ge merkezimizde müşterilerimizin ihtiyaçları

doğrultusunda son teknoloji ürünler geliştiriyoruz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride aracımız da en ince ayrıntısına kadar müşterilerimizin rekabet gücünü

artırmak için dizayn edilmiş ve en kaliteli şekilde üretilmiştir. Multi Ride araçlarımız her türlü çekici tipinde kullanılabilir özelliğe sahip, bu sayede müşterimiz operasyonlarını daha kolay ve hızlı

şekilde gerçekleştirerek zamandan da tasarruf edebilecektir. Öte yandan araçlarımızın üretiminden, satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçlerde 7/24 müşterilerimizin yanındayız. Ars-

Pet firmasının yatırımında yine Tırsan’ı tercih etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz ve iş birliğimiz uzun yıllar sürecek şekilde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”

açıklamalarında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya olanak

sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde

esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur.

Araç, EN 29367-2 normuna uygun 2 x 4 adet Ro-Ro halkası ile donatılmıştır. Koruyucu galvaniz kaplı çelik tampon kızakları da, Ro-Ro operasyonlarında tampon hasarlanmalarını

engellemektedir. Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde

müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır.