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Arkas Lojistik, yeni girişimi ‘Shipeedy’yi tanıttı

“Lojistiğin Arkasındaki Güç” mottosu ile lojistik sektörünü geliştiren öncü yatırımlar yapan Arkas Lojistik, “dijital hızda taşımacılık” için müşterilerinin taşıma ihtiyaçlarına proaktif bir yaklaşımla cevap veren, ülkemiz dış ticaretini destekleyecek yeni girişimi www.shipeedy.com’u tanıttı.

Lojistik 10.12.2021, 15:42
Arkas Lojistik, yeni girişimi ‘Shipeedy’yi tanıttı

İstanbul'da gerçekleştirilen basın toplantısına Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, Arkas Lojistik Genel Müdürü Serhat Kurtuluş ve Arkas Lojistik Stratejik Dönüşüm ve Müşteri Deneyimi Koordinatörü Emre Ertürk katıldı.

Basın toplantısında söze pandeminin dünyada ve ülkemizdeki yansımalarını lojistik sektörü açısından değerlendirerek başlayan Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, "Pandemi koşullarında tüm dünya ve tüm sektörler için zorlu iki yıl geçti ve hala içindeyiz. Her kriz dönemi yeni fırsatlar da barındırır. Bu kriz dönemi lojistik sektörü ve ülkemiz için fırsatlar da sunabilir. Tedarik krizinde Türkiye, konumuyla alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Türk ihracatçısı tüm bu süreçte deneyimiyle iyi sınav veriyor, krizi fırsata çevirmeye çalışıyor. Dünyada tedarik zinciri konusunda devam eden sıkıntılar ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle yakın bölgelere olan ticaretin artacağını bekliyoruz. Avrupa ülkelerine yakın coğrafi konumumuz nedeniyle lojistik hub olma potansiyelimiz var. Ancak konuya daha uzun vadede bakmak lazım. Taşıma modlarının entegrasyonu oldukça önemli. Türkiye'nin transit yükü yönetme kapasitesi var ve coğrafi konumu, limanları ile insan gücü anlamında bu mümkün. Stratejik anlamda demir yolu, kara yolu ve hava yolu hatlarını iyi kullanarak Türkiye'yi transit yük merkezi haline getirmek, ülkemizi çok güçlü kılacaktır” dedi.

YÜZDE 31 BÜYÜME

Göçmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkas Lojistik olarak 2021 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 31 büyüme ile kapatıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda büyümemize devam ederken potansiyel gördüğümüz iş alanlarına ve bölgelere de yatırıma devam ediyoruz."

“Hızlı, güvenilir ve kaliteli lojistik hizmeti sağlayan bir lojistik şirketi olma vizyonuyla yurtdışında Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Azerbaycan, Çin ve Yunanistan'da ofislerimizle bölgesel güç konumundayız" diyen Arkas Lojistik CEO'su Onur Göçmez, "Global hizmet ağı sunan bir lojistik firması olma hedefiyle yurt dışında hizmet ağımızı genişletiyoruz. 1 Ocak 2022'de Amerika-New Jersey ofisimiz açılıyor. Hizmet ağımızın yaygın olduğu CIS bölgesine ek olarak da olası fırsatları inceliyoruz. Tüm dünyada stratejik paydaşlarımız ile iş networkümüzü genişletiyoruz. Yurtdışında büyüme stratejimizin bir parçası olarak Avrupa'ya yönelik intermodal taşıma hizmetlerimizin kapsamını geliştiriyoruz. Hava kargo ve parsiyel taşımacılıkta globalleşme stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz yeni hizmetlerle buyümeye devam ediyoruz. Yine globalleşme stratejimiz doğrultusunda Turquality projemizde son aşamaya geldik ve yakında belgemize sahip olacağız" şeklinde konuştu.

Arkas olarak geçmişten bu yana "değişmeyen tek şey değişimin kendisidir" olgusunu sahiplendiklerinin altını çizen Göçmez, "Değişimi kimi zaman başlatmak, kimi zaman da ona ayak uydurmak gerekiyor ve bu kasımız çok güçlü. Bu nedenle biz, tüm dünyanın ve tüm sektörlerin evrilmek durumunda kaldığı pandemi dönemindeki değişimlere hızlıca ayak uydurmakta zorlanmadık. Yeni nesil lojistik ve değişim trendlerine hızlı uyum için AR-GE ve Teknoloji merkezimizi kurduk. Pandemide dijitalleşmenin önemi daha da öne çıktı ve bu süreç devam ediyor. Biz teknolojiye yılda 3-3,5 milyon dolara yakın yatırım yapıyoruz. Dijital çözümler ile temassız hizmet modelini yaygınlaştırmak ve müşterilerimize hızlı çözümler sunmak stratejilerimizin önemli bır parçası olmayı sürdürüyor” diyerek Shipeedy ile ilgili detaylara geçmeden önce Arkas Lojistik'in gelecek hedeflerini de anlattı.

LOJİSTİĞİN DİJİTAL ADRESİ: www.shipeedy.com

Arkas Lojistik dijital platformu Shipeedy hakkında da bilgi veren Arkas Lojistik CEO'su Onur Goçmez, "Yeni nesil dijital lojistik platformu olan Shipeedy, Arkas Lojistik kalitesi ve güvencesini başta KOBİ'ler olmak üzere ihracat-ithalat yapan tüm işletmelere sunmak, onların lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve büyümelerine katkı sağlamak için kuruldu. Shipeedy ile hizmet verdiğimiz kurumların dünyanın herhangi bir noktasından, farklı herhangi bir noktasına göndermek istedikleri denizyolu komple yük (full konteyner), parsiyel yük, hava kargo ve demiryolu yüklerini zahmetsizce göndermelerini sağlıyoruz. Shipeedy'yi müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz 6 Eylül tarihinden itibaren binlerce farklı müşterimiz 25 bin kez sitemizi ziyaret etti. Bu süreçte hem sistemimizi müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda geliştirmek için çalışmalar yaptık hem de müşterilerimizden gelen yüzlerce hizmet teklifi için kendilerine çözümler sunduk. Özellikle denizyolu komple yük ve parsiyel yük konusundaki hizmetlerimizin bu konuda kaliteli ve güvenli lojistik ihtiyacı olan tüm kurumların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Dünyanın 150 ülkesinde 750 farklı noktaya online denizyolu parsiyel fiyat teklifi sunarak müşterilerimizin lojistik operasyonunu yönetmesini kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Shipeedy'ye ekleyeceğimiz yeni özelliklerle sistemimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda ülke genelinde organize sanayi bölgelerinde düzenleyeceğimiz aktivitelerle hem onları Shipeedy ile tanıştıracağız hem de Türk ihracatçısının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Shipeedy'nın en büyük gücünün Arkas Lojistik deneyimini ve operasyonel gücünü kullanmak olduğunu belirten Genel Müdür Serhat Kurtuluş ise, "Kendi yönettiğimiz filomuz ve organizasyonunu sağladığımız iş ortaklarımız ile müşterilerimizin yüklerini güvenle istedikleri yere ulaştırıyoruz. Shipeedy platformumuz ile de Türkiye’nin hatta dünyanın her yerinden bize ulaşmak isteyen müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet veriyoruz. Shipeedy'den hizmet alan müşterilerimize uçtan uca tüm sürecin en deneyimli ekipler tarafından yönetildiği en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefliyoruz. Özellikle denizyolu parsiyel taşımacılıkta, kendi araçlarımızla müşterilerimizin kapısından yüklerini teslim alıp 150 ülke 750 farklı noktaya güvenle taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ TAŞIMACILIK ALANINDA TÜRKİYE'DE İLK SÜPER APP OLMAK

Shipeedy'nin hikayesini anlatan ve sistemle ilgili bilgi veren Emre Ertürk de; "Shipeedy, bir kurum içi girişimcilik projesi olarak ortaya çıktı. İş modelini dünya genelindeki dijital lojistik iş modellerini detaylıca inceleyip potansiyel müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek tasarladık. Global bir marka yaratma düşüncesiyle ‘Shipment’ ve 'Speedy’ kavramlarından esinlenerek Shipeedy markasına karar verdik. Bilgi Teknolojileri ekibimizin yoğun ve özverili çalışmasıyla yaklaşık 1,5 yıllık bir sürede sistemi devreye aldık. Şu anda 25 kişilik bir ekiple müşterilimize hizmet veriyoruz. Hem geleneksel hem de dijital pazarlama yöntemleriyle müşterilerimize ulaşıyoruz. Shipeedy'den hizmet almak isteyen müşterilerimizle lojistik deneyim merkezimiz aracılığıyla hızla temasa geçiyor ve onlar için en uygun lojistik çözümünü kendilerine sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde devreye almayı planladığımız yeni modüllerle havayolu mikro ihracat, e-ticarete yönelik çözümler ve teknoloji odaklı B2C kargo hizmet modellerini müşterilerimize sunan lojistik alanında uzmanlaşmış bir "süper app" haline gelmek istiyoruz" dedi.

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