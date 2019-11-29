Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
gök gürültülü yağmurlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
107639
ALTIN
269.891
DOLAR
5.7495
STERLİN
7.4276
EURO
6.3313

Arkas Line Kuzey Afrika Servisini Genişletiyor

Arkas Line Kuzey Afrika limanlarındaki etkinliği ve kapasitesini artırmak amacıyla, mevcut servis yapısını Cezayir Devlet şirketi CNAN ile yaptığı yeni servis anlaşmaları ile değiştirdi. Halihazırda Cezayir’in Algiers, Oran, Bejaia, Skikda, Annaba, Arzew; Tunus’un Sousse, Bizerte, Rades ve Libya’nın Misurata, Khoms ve Tripoli limanlarına düzenli olarak servis veren Arkas Line, bu anlaşma ile CNAN’ın Cezayir limanlarında sahip olduğu yanaşma önceliği ve Cezayir Devleti’nin deniz nakliyesinde ulusal bayraklı gemiler konusundaki yeni uygulamalarından faydalanacak.

Arkas Line Kuzey Afrika Servisini Genişletiyor

Arkas Line Kuzey Afrika limanlarındaki etkinliği ve kapasitesini artırmak amacıyla, mevcut servis yapısını Cezayir Devlet şirketi CNAN ile yaptığı yeni servis anlaşmaları ile değiştirdi. Halihazırda Cezayir’in Algiers, Oran, Bejaia, Skikda, Annaba, Arzew; Tunus’un Sousse, Bizerte, Rades ve Libya’nın Misurata, Khoms ve Tripoli limanlarına düzenli olarak servis veren Arkas Line, bu anlaşma ile CNAN’ın Cezayir limanlarında sahip olduğu yanaşma önceliği ve Cezayir Devleti’nin deniz nakliyesinde ulusal bayraklı gemiler konusundaki yeni uygulamalarından faydalanacak.

29 Kasım 2019 Cuma 10:55
1005 Okunma
Arkas Line Kuzey Afrika Servisini Genişletiyor

Arkas Line Kuzey Afrika limanlarındaki etkinliği ve kapasitesini artırmak amacıyla, mevcut servis yapısını Cezayir Devlet şirketi CNAN ile yaptığı yeni servis anlaşmaları ile değiştirdi.

Halihazırda Cezayir’in Algiers, Oran, Bejaia, Skikda, Annaba, Arzew; Tunus’un Sousse, Bizerte, Rades ve Libya’nın Misurata, Khoms ve Tripoli limanlarına düzenli olarak servis veren Arkas Line, bu anlaşma ile CNAN’ın Cezayir limanlarında sahip olduğu yanaşma önceliği  ve Cezayir Devleti’nin deniz nakliyesinde ulusal bayraklı gemiler konusundaki yeni uygulamalarından faydalanacak.

Fransa, İtalya ve İspanya’dan Cezayir’e direkt servisleri başlıyor

Yeni servis yapısı ile Arkas Line daha önce direkt servis vermediği, Kuzey Afrika’da önemli bir pazar sahibi olan Fransa’dan da haftalık olarak Cezayir limanlarına servis vermeye başlayacak.

Arkas Line, AEX (Algiers Ekspres), OEX ( Oran Ekspres ), BEX ( Bejaia Ekspres ) servislerini açarak özellikle sıkışıklık yaşanan Oran ve Bejaia Limanlarında avantaj sağlayacak. Diğer yandan yeni BEX servisi de Arkas Line‘ın Türkiye-Algiers servisinin kapasitesinin artmasını sağlayacak.

Cezayir’deki yeni regülasyonlar

22 Ekim 2019’da yürürlüğe giren yeni gümrük mevzuatı uyarınca bundan sonra bütün hat operatörleri liman gümrüğünün de dahil olduğu 13 adet gümrük idaresinden birine, gemi varışındaki gümrük kararına göre deklarasyonda bulunabiliyor. CNAN hattı bu uygulamada bir ayrıcalık sahibi ve sadece liman gümrüğüne deklarasyonda bulunuyor. Dolayısı ile Arkas Line CNAN ile beraber servis verdiği AEX ve OEX servislerinde liman gümrüğüne deklarasyonda bulunurken, Türkiye çıkışlı diğer Algiers servisinde (NAS) yeni uygulamadan yararlanacak.

Bu yeni uygulama kara terminallerinin var olduğu Algiers, Oran ve Annaba limanlarında geçerli olacak. (diğer Cezayir limanlarında kara terminalleri bulunmuyor)

Arkas Line’ın 26 Kasım 2019 tarihinden itibaren hayata geçecek yeni

NAS Servisi’nin (Kuzey Afrika Servisi) rotası:

İzmir (Alsancak ) / Yarımca (DPW ) / Marport / Annaba / Skikda / Algiers

AEX Servisi’nin (Algiers Ekspres) rotası:

Marinda di Carrara / Cenova ( Messina ) / Marsilya (Socoma) / Barselona (Port Nou) / Castellon ( Noatum ) / Valensiya (APMT) / Algiers

OEX Servisi’nin (Oran Ekspres) rotası:

Valensiya ( APMT ) / Barselona ( Port Nou) / Oran

BEX Servisi’nin (Bejaia Ekspres) rotası:

Marina di Carrara / Marsilya (Socoma) / Barselona ( Port Nou + APMT ) / Bejaia / Oran / Skikda

CAX Servisi’nin (Constanza – Arzew Eskpres) rotası:

Constanza / Marport / Gemlik / Arzew

Son Güncelleme: 29.11.2019 10:59
Anahtar Kelimeler:
Arkas Line
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TruckStore'dan Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı
TruckStore'dan Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı
Airbus yeniden kullanılabilir ambalajlar için GEFCO ile çalışacak
Airbus yeniden kullanılabilir ambalajlar için GEFCO ile çalışacak
Sarp Intermodal 3 kategoride Atlas ödülü aldı
Sarp Intermodal 3 kategoride Atlas ödülü aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim