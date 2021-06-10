Aras Kargo’nun Baş Hukuk Müşavirliği Yiğitcan Bozoğlu’na emanet

Aras Kargo’nun hukuk politikalarının oluşturulması dahil tüm hukuki süreçlerinden sorumlu olacak olan Bozoğlu, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini sürdüren Bozoğlu, Aras Kargo’ya katılmadan önce Esin Avukatlık Ortaklığı’nda çalıştı.

İşin özelliklerini anlayabilen, faydalı ve anlamlı hukuki tavsiyelerle sürdürülebilir başarıyı yasal ve sektörel uyum içerisinde destekleyen bir hukuk departmanı olmanın temel prensipleri olduğunu belirten Yiğitcan Bozoğlu, sektörün lider aktörlerinden olan Aras Kargo’ya katılmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.