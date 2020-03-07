Aras Kargo’dan kadın çalışanlarına “birlikte güçlüyüz” mesajı

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo, kadınlara yönelik hayata geçirdiği projelerle sektörde fark yaratıyor. Aras Kargo, Kadınlar Günü’ne özel mesajını kargo paketleriyle müşterilerine ulaştıracak. Operasyondan dağıtıma kadar birçok bölümde yaklaşık 1.700’e yakın Aras Kargo kadın çalışanın eli değerek hazırlanan paketlerde “Birlikte Güçlüyüz” mesajı yer alacak.

“Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan tek kargo markası”

Sorumluluk alma alanını “kadın ve doğa dostu bir şirket olmak” olarak belirleyen Aras Kargo’nun öncelikli gündem maddelerinden biri kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek. Türkiye genelinde 900’ün üzerinde şubeye, 4 binden fazla araca, 28 transfer merkezi ve 10 binden fazla çalışana sahip Aras Kargo’da kadınlar, teknisyenlikten yöneticiliğe, motokuryelikten yedek parça uzmanlığına kadar geniş bir yelpazede istihdam ediliyor. Kadın çalışan konusundaki sorumluluklarını uluslararası platformlara taşıyarak, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlenmesi Prensipleri’ni imzalayan Aras Kargo, bu prensipleri imzalayan Türkiye’deki tek kargo şirketi olma özelliği taşıyor.

Aras Kargo’da yaklaşık 1.700 kadın çalışan istihdam ettiklerini belirten Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, bu rakamlara ulaşmalarında 2014 yılında Birleşmiş Milletler Kadınları Güçlendirme Prensipleri’ni imzalayan ilk kargo şirketi olmalarının ve sonrasında şirket insan kaynakları politikalarında radikal bir karar alarak kadın çalışan sayılarını artırmak üzere bir kota koymalarının etkili olduğunu söylüyor: “Tüm bölge müdürlüklerindeki idari yöneticilerimizin hedeflerine bu sorumluluğu bir hedef olarak ilave ettik. Kadın çalışan önerene prim sisteminin yanı sıra, birçok kadın dostu uygulamayı hayata geçirdik. Bu anlamda kadın çalışan kotamızı artırdık, annelere esnek çalışma saati uygulaması getirdik. Bebekler bir yaşına gelinceye kadar her gün iki saat süt izni, bir-üç yaş arası her gün bir saat bebek bakım izni ve üç yaşına kadar cumartesi izin verdik. Annelere okulun ilk ve son günü ile aşı günlerinde izin uygulaması getirdik. Hijyenik emzirme odaları tahsis ettik. BM’de söz vermemizin ardından kadınlara yönelik yürüttüğümüz tüm bu uygulama ve iyileştirme çalışmaları ile de kadın çalışan sayımızı her geçen gün arttırıyoruz.”