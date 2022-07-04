Aras Kargo, SocialBrands Veri Analitiğinde bir kez daha sektörünün en iyisi seçildi

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, Türkiye’nin en kapsamlı sosyal medya ödülleri Social Media Awards Turkey’in bu yıl Brandverse Awards çatısı altında düzenlediği organizasyonda SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde kargo sektöründe altın ödülü almaya hak kazandı. Social Media Awards Turkey’de 2019 ve 2020 yılında da aynı ödülü kazanan Aras Kargo, sosyal medya yönetimindeki uygulamalarıyla sektöre yön vermeye devam ediyor.

Marketing Türkiye - BoomSonar iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards’ta Deloitte Türkiye’nin uzmanlığıyla dahil olduğu kapsamlı veri analitiği değerlendirmesi ile, 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre analitik olarak incelendi. 1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 dönemini kapsayan değerlendirmede takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alındı ve kapsamlı değerlendirme sonucuna göre her kategorinin en başarılı markaları belli oldu. Aras Kargo da sosyal medya platformlarındaki stratejileri ve doğru içerik yönetimi ile SocialBrands Veri Analitiği Bölümü Kargo Kategorisi’nde altın ödülün sahibi oldu.

‘’Dijital kanalları memnuniyet yönetimi anlayışıyla ele almamızın katkısı büyük’’

Türkiye’nin yenilikçi ve öncü kargo şirketi Aras Kargo Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Billur Burkutoğlu, ‘’Değer odaklı, sürdürülebilirliğe önem veren bir şirket olarak gelişen teknoloji dünyasında, dijital kanalları memnuniyet yönetimi anlayışıyla ele almamızın bu ödülü kazanmamızda büyük katkısı oldu. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı ve pratik çözümler ile ilerlemeye ve teknoloji yatırımlarımızı genişleterek, hizmetlerimize değer katmaya gayret ediyoruz. Tüketicilerin beklenti ve davranışları yeni teknolojiler ile birlikte değişmeye devam ediyor. Bu yönde gelişmeye devam eden sosyal medya platformları da erişilebilir olma ve deneyim paylaşımı noktasında kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Biz de bu platformları yalnızca ürün veya hizmetleri tanıtmak için değil, tüketicilerimizle aramızdaki iletişimi güçlendirmek adına kullanmaya özen gösteriyoruz. Tüm gönderilerimizi yoruma açık tutuyor, gelen kullanıcı yorumlarını büyük önemle ele alıyoruz. Müşterilerimizle tüm kanallarımızda, sürekli iletişim halinde olmayı önemsiyoruz. Geri bildirimleri analiz ediyor, tüm süreçleri yakından takip ediyoruz. Tüm bunlar “olumlu konuşulma” oranımızın her geçen gün artmasını sağlıyor. Kazanmış olduğumuz bu ödülün gelecekte atacağımız her adımda bizlere bir motivasyon kaynağı ve örnek olmasını diliyorum. Emeği geçen paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.”