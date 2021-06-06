Aras Kargo iş süreçlerinde çevresel riskleri en aza indirmek için çalışıyor
Aras Kargo, çevre ve doğal kaynakların korunmasına yönelik olarak hayata geçirdiği örnek uygulamaları sayesinde yılın ilk beş ayında 200 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı. Karbon ayak izini en aza indirgemek adına oluşturulan Doğa Dostu Araslar platformunun öncülüğünde yapılan çalışmalar neticesinde plastikten metale, ahşaptan elektroniğe, lastikten kağıda kadar binlerce ton atık geri dönüşüme gönderildi.
Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, iş yapış süreçlerinin çevre üzerinde
en az etki yaratacak şekilde yürütülmesine duyarlılıkla yaklaşıyor. Özellikle doğal
kaynakların verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösteren Aras Kargo, Ocak-Mayıs
2021 döneminde kağıt-karton, plastik, ahşap, metal, lastik ve elektronik gibi kategorilerde
toplam 200 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı.
Aras Kargo, Doğa Dostu Araslar platformu sayesinde transfer merkezleri ve operasyonel
alanlarda kullanılan 163 bin 63 kilogram plastik, 14 bin 820 kilogram ahşap, 7 bin 330
kilogram metal ve 6 bin 910 kilogram lastik, 5 bin 145 kilogram kağıt-karton ve 3 bin
kilogram elektronik atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardı. 5-11 Haziran Çevre Haftası
kapsamında 2020 Haziran ayından 2021 Haziran ayına kadar toplam 470 tona yakın atığı geri
dönüşüme kazandırdı.
Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz
Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Her yönüyle iyi işleyen bir ekonomi, çevre ve
doğal kaynakların verimli kullanılmasından geçiyor. Sosyal eşitliği ve toplumsal refahı
arttıran ve aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı önemli ölçüde azaltan bir
yaklaşımla ekonomik faaliyetlere devam edilmesi gerekiyor. Aras Kargo olarak yarattığımız
istihdamla Türkiye ekonomisi açısından sektörümüzün önemli yapı taşlarından biriyiz. Yeni
nesillere daha müreffeh, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek bırakmak her zaman ilk
önceliğimiz ve bu doğrultuda çevre dostu ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Doğaya
saygılı iş süreçleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da
doğal kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüme kazandırılması noktasında büyük bir
hassasiyet gösteriyoruz. Çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği için operasyonel alanlarımızda
düzenli olarak geri dönüşüme kazandırabileceğimiz tüm atıkları ayrıştırıyoruz. Öte yandan
karbon ayak izini en aza indirgemek için oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformuyla
birbirinden değerli projeler yürütüyoruz. Geri döüşüm hassasiyetimizin yanı sıra kıyı temizliği
ve orman alanlarının geliştirilmesi için de çalışıyoruz. Doğa Dostu Araslar’ın oluşturduğu
Kıyı Temizliği Hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği iş birliği yapıyoruz.
Ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında ise bugüne kadar 140 binden fazla ağaç dikimigerçekleştirdik. Transfer merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma ve fotosel sistemleri
sayesinde ortalama yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Kargo poşetlerimiz bio-bozunur
özelliğiyle doğada kendiliğinden yok olma özelliğine sahip. Bu çalışmalarımızın yanı sıra
çalışan sayısı kadar ağaç dikimi, sıfır atık yönetmeliğine uyum, doğal kaynak tüketim
verilerinin sistemli şekilde toplanması, araç egzoz emisyon ölçümlerinin şirket içerisinde
ölçülmesi, kağıt tüketim miktarı ve kullanılan ambalaj malzeme sayısının azaltılması gibi
çevre dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz ” dedi.
Araslar denizden 4 ton atığı temizledi
Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği
ile iş birliği yapan Aras Kargo, proje ile yaklaşık 16 bini aşan çalışan ve ailelerine çevre ve
gönüllülük bilincini aşılamayı amaçlıyor. Doğa Dostu Araslar, kıyı temizliği sayesinde son 4
yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önledi. Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği
Projesi, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik
Ödülleri’nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk
Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca yine alanında saygın bir organizasyon olan
Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle almaya hak
kazandı.
Türkiye'nin en büyük yüzde yüz elektrikli araç filosunu kurdu
Aras Kargo, Doğa Dostu Araslar oluşumu çerçevesinde 2011 yılında Türkiye'nin en yüzde
yüz elektrikli araç filosunu kurdu ve mevcut araçlarını yenilemeye başladı. En geniş elektrikli
araç filosuna sahip olan şirket, karbon ayak izi kapsamında ileriye yönelik elektrikli araç ve
elektrikli forklift kullanım oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ayrıca atık yönetimi prosedürü doğrultusunda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafı yetkili
lisanslı firmalar tarafından yapılıyor.