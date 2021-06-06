Aras Kargo iş süreçlerinde çevresel riskleri en aza indirmek için çalışıyor

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo firması Aras Kargo, iş yapış süreçlerinin çevre üzerinde

en az etki yaratacak şekilde yürütülmesine duyarlılıkla yaklaşıyor. Özellikle doğal

kaynakların verimli kullanılması konusunda hassasiyet gösteren Aras Kargo, Ocak-Mayıs

2021 döneminde kağıt-karton, plastik, ahşap, metal, lastik ve elektronik gibi kategorilerde

toplam 200 tondan fazla atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Aras Kargo, Doğa Dostu Araslar platformu sayesinde transfer merkezleri ve operasyonel

alanlarda kullanılan 163 bin 63 kilogram plastik, 14 bin 820 kilogram ahşap, 7 bin 330

kilogram metal ve 6 bin 910 kilogram lastik, 5 bin 145 kilogram kağıt-karton ve 3 bin

kilogram elektronik atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardı. 5-11 Haziran Çevre Haftası

kapsamında 2020 Haziran ayından 2021 Haziran ayına kadar toplam 470 tona yakın atığı geri

dönüşüme kazandırdı.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak istiyoruz

Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Her yönüyle iyi işleyen bir ekonomi, çevre ve

doğal kaynakların verimli kullanılmasından geçiyor. Sosyal eşitliği ve toplumsal refahı

arttıran ve aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlığı önemli ölçüde azaltan bir

yaklaşımla ekonomik faaliyetlere devam edilmesi gerekiyor. Aras Kargo olarak yarattığımız

istihdamla Türkiye ekonomisi açısından sektörümüzün önemli yapı taşlarından biriyiz. Yeni

nesillere daha müreffeh, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek bırakmak her zaman ilk

önceliğimiz ve bu doğrultuda çevre dostu ürünler geliştirmeye öncelik veriyoruz. Doğaya

saygılı iş süreçleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da

doğal kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşüme kazandırılması noktasında büyük bir

hassasiyet gösteriyoruz. Çevre kaynaklarının sürdürülebilirliği için operasyonel alanlarımızda

düzenli olarak geri dönüşüme kazandırabileceğimiz tüm atıkları ayrıştırıyoruz. Öte yandan

karbon ayak izini en aza indirgemek için oluşturduğumuz Doğa Dostu Araslar platformuyla

birbirinden değerli projeler yürütüyoruz. Geri döüşüm hassasiyetimizin yanı sıra kıyı temizliği

ve orman alanlarının geliştirilmesi için de çalışıyoruz. Doğa Dostu Araslar’ın oluşturduğu

Kıyı Temizliği Hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği iş birliği yapıyoruz.

Ağaçlandırma çalışmalarımız kapsamında ise bugüne kadar 140 binden fazla ağaç dikimigerçekleştirdik. Transfer merkezlerinde kullanılan LED aydınlatma ve fotosel sistemleri

sayesinde ortalama yüzde 25 enerji tasarrufu sağlıyoruz. Kargo poşetlerimiz bio-bozunur

özelliğiyle doğada kendiliğinden yok olma özelliğine sahip. Bu çalışmalarımızın yanı sıra

çalışan sayısı kadar ağaç dikimi, sıfır atık yönetmeliğine uyum, doğal kaynak tüketim

verilerinin sistemli şekilde toplanması, araç egzoz emisyon ölçümlerinin şirket içerisinde

ölçülmesi, kağıt tüketim miktarı ve kullanılan ambalaj malzeme sayısının azaltılması gibi

çevre dostu uygulamalarımıza devam edeceğiz ” dedi.

Araslar denizden 4 ton atığı temizledi

Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği Hareketi kapsamında TURMEPA Deniz Temiz Derneği

ile iş birliği yapan Aras Kargo, proje ile yaklaşık 16 bini aşan çalışan ve ailelerine çevre ve

gönüllülük bilincini aşılamayı amaçlıyor. Doğa Dostu Araslar, kıyı temizliği sayesinde son 4

yılda toplam 4 ton atığın çevreyi kirletmesini önledi. Doğa Dostu Araslar Kıyı Temizliği

Projesi, Birleşik Krallık merkezli Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Mükemmellik

Ödülleri’nde (The International CSR Excellence Awards) 'Uluslararası Sosyal Sorumluluk

Mükemmellik Ödülü'ne değer görüldü. Ayrıca yine alanında saygın bir organizasyon olan

Uluslararası Stevie Ödülleri'nde kurumsal sosyal sorumluluk kategorisinde ödüle almaya hak

kazandı.

Türkiye'nin en büyük yüzde yüz elektrikli araç filosunu kurdu

Aras Kargo, Doğa Dostu Araslar oluşumu çerçevesinde 2011 yılında Türkiye'nin en yüzde

yüz elektrikli araç filosunu kurdu ve mevcut araçlarını yenilemeye başladı. En geniş elektrikli

araç filosuna sahip olan şirket, karbon ayak izi kapsamında ileriye yönelik elektrikli araç ve

elektrikli forklift kullanım oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ayrıca atık yönetimi prosedürü doğrultusunda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafı yetkili

lisanslı firmalar tarafından yapılıyor.