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Aras Kargo Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru ve eMilli Takım ana sponsoru oldu

Türkiye’nin öncü ve yenilikçi kargo şirketi Aras Kargo ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla, Aras Kargo Erkek Milli Futbol Takımları ve eMilli takım sponsoru oldu. 8 Şubat 2022 Salı günü TFF Riva Tesisleri’nde gerçekleşen törenle resmiyet kazanan sponsorluk anlaşması kapsamında Aras Kargo, Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru eMilli Futbol Takımının ise ana sponsoru unvanını iki yıl süreyle üstlendi.

Lojistik 08.02.2022, 17:56
Aras Kargo Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru ve eMilli Takım ana sponsoru oldu

TFF ve Aras Kargo arasında gerçekleşen sponsorluk anlaşması, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ve Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın’ın imza attıkları protokolle resmiyet kazandı. Sponsorluk anlaşması kapsamında Aras Kargo iki yıl süreyle Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olurken, eMilli Takımın da ana sponsorluğunu üstlendi.

İmza töreninde bir konuşma yapan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Aras Kargo olarak spora ve futbolumuza çeşitli vesilelerle destek olmayı hedefliyoruz. Geçen yıl da hem Türkiye Futbol Federasyonu ile hem de kulüpler bazında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle bu çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu alandaki faaliyetlerimizi Milli Takımlar sponsorluk anlaşmasıyla yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici yanını önemsiyoruz. 40 yıldan uzun süredir “Önem Taşır” mottosuyla Türkiye’nin dört bir yanına hizmet götürüyoruz. Her gün 6 binden fazla araçla, dünyanın çevresinde 7 tur dönecek kadar yol yapıyoruz. Günde ortalama 1 milyon kapı çalıyoruz. Bir anlamda ülkemizi bir uçtan bir uca birleştiren bir misyonumuz var. Milli Takımlarımız için de aynı durum söz konusu bu nedenle ben bu iş birliğinin simgesel bir bütünlüğü olduğunu da düşünüyorum. Sadece sunduğumuz hizmetlerde değil, çevreye, topluma, insana katkı sunmak üzere yaptığımız çalışmalarla da değer üretmeye gayret ediyoruz. Yediden yetmişe herkesin ortak değeri olan Milli Takımlarımıza sunacağımız desteğin bizim için bu çalışmalar içinde özel bir yeri ve anlamı olacak. Bu iş birliğiyle birlikte Erkek Milli Futbol Takımlarımızın yanı sıra sporun yeni ancak hızla büyüyen ve çok yoğun ilgi gören bir alanında da değer yaratabilecek olduğumuz için ayrıca mutluyuz. eFutbol son yılların tüm dünyada en çok ilgi gören ve ülkemizde de çok başarılı bir grafiği olan bir branş. Bu alanda Türkiye’nin en iyi sporcularından oluşan eMilli takımımıza destek olmak bizim için çok kıymetli. Operasyon şirketinden teknoloji şirketine dönüşen bir yapımız var. Dünyayı teknolojiyle bir araya getiren eFutbolda takımlarımızın başarı ve zaferleriyle mutlu olacağımız bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Değerli katkılarından dolayı başta Sayın Başkan Nihat Özdemir olmak üzere federasyonumuzun tüm yöneticilerine ve çalışanlarına; ayrıca sürecin

ilerlemesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz ve Türk futbolu için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve başladığımız 1 Haziran 2019 tarihinden bugüne dek 32 ayda yaptığımız çalışmalar sonucunda, değerli markalarla, üstelik çoğu 23 aydır içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde olmak üzere, çok önemli sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Yakın zamanda yeni anlaşmalarımızın müjdelerini vereceğiz. Bu vesileyle, ülkemizde ve tüm dünyada büyük etkileri olan salgına rağmen, bizlere destek veren ve Milli Takımlarımızın yanında olan başta Aras Kargo olmak üzere, ana, resmi ve tedarikçi tüm sponsorlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum” şeklinde konuştu.

TFF Sponsorluklardan ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan ise “Ülkemizin önemli kargo firmalarından biri olan ve Türk sporuna değerli katkılar sağlayan Aras Kargo’nun ailemize katılmasından mutluluk duyuyoruz. Kendileri ile geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası özelinde başlayan iş birliğimiz; önümüzdeki 2 yıl boyunca Erkek ve e-Milli Takımları Sponsoru olarak devam edecektir. Kendilerine, bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu ailesine hoş geldiniz diyerek; bu anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

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