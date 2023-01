ANT Lojistik’in zorlu otomotiv operasyonlarına Renault Trucks D serisi kolaylık katacak

25 yıldır devam eden faaliyetleriyle otomotiv lojistiğinin önde gelen markalarından biri olan ANT Lojistik, Renault Trucks ile her yıl düzenli yaptığı filo yatırımlarını sürdürüyor. 210 öz mal çekici ve kamyondan oluşan filosunda Renault Trucks varlığı yüzde 40 olan ANT Lojistik, 10 adet Renault Trucks D Wide 460 4x2 araç taşıyıcı çekici ve 3 adet Renault Trucks D Med 280 6x2 kamyon ile araç parkını güçlendiriyor.

Yeni araçların teslimatı, Kocaeli’nde bulunan ANT Lojistik merkezinde ANT Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Eker, Yönetim Kurulu Üyeleri Can Eker ve Ceren Eker Güven ile Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Bayi Ağı Ticari Direktörü Özgür Fırat, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer’in katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ANT Lojistik’in müşteri ağı; otomobil üreticileri, distribütörleri, bayileri ve araç kiralama şirketlerinden oluşuyor. Otomotiv firmalarının tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılayan ANT Lojistik’in operasyonları, Türki Cumhuriyetler ve Balkanlar başta olmak üzere yüzde 40 oranında uluslararası, yüzde 60 yurtiçi taşımacılığını kapsıyor. Otomotiv lojistiği uygulamalarında hasarsızlık esasına değinen ANT Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Can Eker; “Her lojistik uygulamasında yükün hasarsızlığı büyük önem taşır ancak yükleme-taşıma ve boşaltma süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğinden, tüm operasyon dış mekanda gerçekleştiğinden ve yükünüz yüksek maliyetli araçlar olduğundan alanımız özelinde hasarsızlık başka bir boyutta bulunuyor. En küçük bir hasar bile olmadan otomotiv lojistiğinin yapılabilmesi için sürücü deneyimi çok önemli. Sadece güzergahta araç sürüşü için değil yükleme-boşaltma esnasında konusunda deneyimli profesyoneller olmak durumundalar. Bu nedenle operasyonlarımızda en büyük görev, sürücü ve araçlarımıza düşüyor. Dolayısıyla araçlarımızın donanımı ve performansı da ana konularımız arasında yer alıyor. 2011 yılından bu yana Renault Trucks çekici ve kamyonlarını kullanıyoruz. Memnuniyetimiz doğrultusunda her yıl düzenli allımlarımız ile iş birliğimizi sürdüyoruz” diye belirtti.

Renault Trucks, düşük toplam sahip olma maliyeti ile önde gidiyor

ANT Lojistik filosunda Renault Trucks varlığı, filonun yüzde 40’ını temsil ediyor. 1 milyon km üzerinde kullanılan Renault Trucks araçlar, Koçaslanlar Otomotiv tarafından sunulan satış sonrası hizmetler sayesinde sorunsuz şekilde operasyonlarına devam ediyor. Can Eker; “Aslında diğer uygulamalardan farklı olarak otomotiv lojistiğinde araçlarımız, yük ile giderken, dönüşü yüksüz olarak yaptığından yıpranma payları daha düşük olabiliyor. Bu nedenle daha uzun kullanım ömrü söz konusu. Geçmiş 12 yıl boyunca alımını yaptığımız Renault Trucks kamyon ve çekicilerde aynı konfigürasyonlara sahip diğer araçlarımıza göre yakıt tasarrufu kaydettik. Kaldı ki yeni nesil araçlarda daha da düşük yakıt tüketimi sağlıyoruz. Operasyonel giderlerde büyük bir kalem olan satış sonrasında bakım-onarım ve yedek parça maliyetlerinden de memnunuz. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Renault Trucks araçlar, toplam sahip olma maliyetinde bir adım öne çıkıyor” şeklinde ekledi.

İstikrarlı büyümemizde istikrarlı araç yatırımlarımızın payı büyük

Kesintisiz yatırıma önem veren ANT Lojistik, 2022 yılında cirosal olarak USD bazında yüzde 140 civarında büyüme kaydetti. Uzun soluklu iş birliklerinde farklı firmalara hizmet sunduklarını belirten Can Eker; “Müşterilerimize verdiğimiz taahhütleri eksiksiz gerçekleştiriken filo yatırımlarımızı da düzenli olarak sürdürüyoruz. Bu arada müşterilerimize maliyet avantajı da sağlamaya çalışıyoruz. Parsiyel taşımacılığı ile farklı markaları aynı anda en uzak noktalara bile taşıyabiliyoruz. Bu doğrultuda operasyon maliyetlerimiz önem kazanıyor ki uygun bütçeler sunabilelim. Renault Trucks çekiciler ile bu anlamda büyük kazanım sağladığımızı söylemeliyiz” dedi.

Renault Trucks D serisi, segmentinde en üst noktada

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise teslimat töreninde şu şekilde açıklamada bulundu; “Uygun toplam sahip olma maliyeti, yüksek yakıt tasarrufu, geniş uygulama alanı ve güçlü satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra araçların standart donanımları, Renault Trucks D serimizin tercih edilirliğini arttırıyor. Bu araçlarımızda şanzıman, havalı süspansiyon, klima gibi birçok özellik, standart donanım. Euro 6 motora sahip Renault Trucks D kamyon ve çekiciler standart donanımlarının olumlu etkileri sayesinde yüksek sürüş konforu sağlıyor. Eminiz ANT Lojistik de hassasiyetle yürüttüğü operasyonlarında bu avantajları deneyimleyecek ve iş birliğimiz daha uzun yıllar devam edecek.”

Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslanlar ise; “Genel olarak Renault Trucks D serisi kullanıcıları, araçların yüksek yük kapasitesi ve yakıt verimliliği ile düşük bakım maliyetlerinin sağladığı avantajlı işletme maliyetleri sayesinde kârlarını artırdıklarını belirtiyorlar. Öte yandan bu araçların uygulamalara göre özelleştirilebilen farklı dingil ve kasa ölçüleri olması, her işin ihtiyacını karşılayabilen donanımları takdir ediliyor” dedi.

Renault Trucks Finansal Hizmetler’den yararlanıyoruz

Her yıl gerçekleştirilen araç alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetleri değerlendirdiklerini belirten Can Eker; “Bu alımımızda yüzde 50 oranında RTFS’nin sunduğu uygun ödeme koşulları sağlayan paketlerinden faydalandık. Her alımımızda belirli bir oranda finansal hizmetlerden yararlanıyoruz” dedi.